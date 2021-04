Nên sử dụng loại thuốc trị đau thần kinh tọa nào?

Đau thần kinh tọa là những cơn đau lan toả ra theo dọc đường đi của dây thần kinh tọa, hướng đi từ lưng dưới đến hông, mông và lan xuống dưới từng chân. Đa phần, chỉ một bên của cơ thể bị ảnh hưởng bởi đau thần kinh tọa. Có rất nhiều loại thuốc trị đau thần kinh tọa, tuy nhiên sử dụng loại thuốc nào hiệu quả nhất lại phụ thuộc vào từng người bệnh.

Đau thần kinh tọa uống thuốc gì?

Dây thần kinh tọa chính là dây thần kinh dài nhất của cơ thể, nó đảm nhận 3 vai trò quan trọng đó là cảm giác vận động dinh dưỡng, chi phối và góp phần nuôi dưỡng các nơi mà nó đi qua. Khi bị đau thần kinh tọa sẽ xuất hiện kèm theo đó là cơn đau nhức kéo dài hoặc âm ỉ từ vùng thắt lưng xuống đến hông, cẳng chân, bàn chân.

Do đó, không chỉ đơn thuần là cơn đau kéo dài mà người bệnh còn bị giới hạn các khả năng vận động hay thậm chí biến chứng nặng hơn như bị yếu liệt chi. Không hiếm những trường hợp nghiêm trọng khiến cho người bệnh bị mất kiểm soát tới cơ bàng quang, hay rối loạn đại tiểu tiện, rối loạn cảm giác, tê ngứa. Để tình trạng này kéo dài và không được điều trị sớm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc của người bệnh.

Khi bệnh nhân lựa chọn đúng loại thuốc trị đau thần kinh tọa phù hợp sẽ cải thiện tốt các triệu chứng của bệnh, giảm đau dọc từ hông xuống tới bắp chân. Hiện nay, trên thị trường bán rất nhiều loại thuốc trị đau thần kinh tọa khác nhau, vì vậy mà gây không ít khó khăn khi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất điều trị cho người bệnh.

Mặc dù nhiều loại thuốc tây tác động một cách trực tiếp cũng mang đến hiệu quả nhanh, tuy nhiên nhiều người lại gặp phải những tác dụng phụ như đau dạ dày, chóng mặt, đau đầu khi tự do sử dụng mà không theo ý kiến của bác sĩ.

Để hạn chế được những tác dụng phụ đó, một số bệnh nhân tìm đến để áp dụng cách chữa từ nhiều bài thuốc dân gian. Phương pháp này đang có nguồn nguyên liệu dễ tìm kiếm và mang lại nhiều ưu điểm. Tuy phương pháp này chi phí điều trị thấp, hiệu quả đạt được không cao nên bạn phải kiên trì điều trị trong một khoảng thời gian dài.

Bên cạnh đó, nhiều bài thuốc đông y cũng được không ít bệnh nhân quan tâm đến vì có rất nhiều ưu điểm quan trọng.

Thuốc trị đau thần kinh tọa dạng hỗ trợ

Các thuốc bổ dây thần kinh tọa

Nhóm thuốc bổ vitamin B (B1, B6, B12…) được liệt kê vào là một trong những nhóm thuốc bổ trị đau thần kinh tọa. Đặc biệt và quan trọng nhất là vitamin B1. Nhóm này có công dụng giúp chuyển hóa tế bào thần kinh góp phần duy trì chức năng thần kinh.

Ngoài ra, thuốc gabapentin và pregabalin cũng nằm trong danh sách vì có công dụng giảm đau thần kinh, an thần.

Thuốc Tây chữa đau thần kinh tọa

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau Paracetamol là loại thông dụng nhất. Thuốc hoạt động trên cơ chế gây ức chế Cyclooxygenase nhằm giảm nồng độ chất Prostaglandin bên trong hệ thần kinh trung ương. Hoạt chất này là tác nhân chính gây viêm sưng và đau đớn cho cơ thể.

Bên cạnh Paracetamol, Aspirin và Tramadol cũng là 2 loại thuốc giảm đau thường được sử dụng.

Thuốc giãn cơ

Nhóm thuốc giãn cơ có tác dụng hỗ trợ giải tỏa tình trạng co thắt cơ do dây thần kinh toạ bị chèn ép. Có 2 loại thuốc thường dùng nhất:

Thuốc Tolperisone: có tác dụng trực tiếp và nhanh chóng tới hệ thần kinh trung ương. Nhưng thuốc lại có những tác dụng phụ không mong muốn như chướng bụng, nôn mửa, yếu cơ, nhức đầu, tụt huyết áp…

Thuốc giãn cơ Eperisone: giúp cho các cơ và mạch máu thư giãn hơn, giảm các cơn đau. Ngoài ra có thể có các tác dụng phụ như: mất ngủ, buồn ngủ, tê bì tay chân, chóng mặt, ảnh hưởng gan thận và phát ban,…

Thuốc chống viêm không có Steroid

Nhóm thuốc này mang lại tác dụng chính là hạ sốt, kháng viêm và giảm đau. Những loại thuốc nhóm NSAID tiêu biểu là: Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Etoricoxib, Meloxicam, Celecoxib…

Người bệnh cần hết sức cẩn trọng do nhóm thuốc trên có thể khiến cho dạ dày, tim mạch, gan, thận bị ảnh hưởng.

Thuốc đau thần kinh tọa của Nhật Bản

Thuốc trị đau thần kinh tọa của Nhật Bản luôn được người Việt Nam ưa chuộng vì chất lượng rất cao. Hầu hết các thành phần có trong thuốc của Nhật đều lấy từ những nguyên liệu quý hiếm (giáp xác động vật, sụn vi cá mập…) rất tốt với hệ xương khớp của con người.

Dược phẩm nổi tiếng nhất hiện nay chính là Viên uống Arinamin EX Plus. Sản phẩm có chứa Canxi, vitamin E, vitamin B6, vitamin B12… Arinamin EX Plus hỗ trợ điều hoà khí huyết, giúp tăng cường tuần hoàn máu, làm lành những tổn thương trên dây thần kinh. Ngoài ra sản phẩm còn giúp giảm đau lưng, đau hông, cải thiện các dấu hiệu bệnh xương khớp.

Thuốc đau thần kinh tọa của Mỹ

Người Việt Nam ưa chuộng thuốc trị đau thần kinh toạ đến từ Mỹ vì có những thành phần tốt và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Viên uống Kirkland Glucosamine HCL 1500mg là một ví dụ rất tiêu biểu. Có thành phần chính là Glucosamin – Một dưỡng chất cực kỳ tốt cho xương khớp, giúp hỗ trợ tái tạo xương khớp, làm giảm sự mất canxi trong xương – Đây chính là điều gây ra những tổn thương cho dây thần kinh.

Ngoài ra, Kirkland Glucosamine HCL 1500mg mang tới những thành phần khác như các hợp chất, khoáng chất, tinh bột, chất xơ đem đến nhiều công dụng cho người bệnh.