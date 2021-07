Bấm huyệt chữa đau lưng – Bác sĩ hướng dẫn chi tiết

Cách bấm huyệt chữa đau lưng an toàn

Bấm huyệt chữa đau lưng được nhiều người áp dụng. Không chỉ an toàn, phương pháp giúp tiết kiệm chi phí mà hiệu quả đạt được khá tốt. Cùng tìm hiểu về phương pháp này trong bài viết dưới đây.

Tác dụng của bấm huyệt chữa đau lưng

Bấm huyệt là một phương pháp của Đông y, được áp dụng để chữa trị nhiều bệnh lý khác nhau trong đó có bệnh đau lưng. Bác sĩ sẽ sử dụng lực từ bàn tay và các ngón tay tác động trực tiếp lên hệ thống huyệt đạo trên cơ thể, từ đó cải thiện tình trạng đau nhức ở vùng lưng.

Trong khi đó, đau lưng là tình trạng gặp phải ở nhiều người do ảnh hưởng của tuổi tác, tuần hoàn lưu thông máu, tư thế vận động, chấn thương… Trong Đông y, đau lưng được xác định hình thành do khí tà xâm nhập.

Tùy vào mỗi trường hợp mà triệu chứng nặng nhẹ của mỗi người khác nhau. Người bệnh có thể thực hiện bấm huyệt để cải thiện tình trạng đau nhức, tăng cường lưu thông máu, cải thiện vận động. Cụ thể, tác dụng của bấm huyệt chữa đau lưng là:

Làm giãn mạch, cải thiện tuần hoàn máu

Giảm tình trạng căng thẳng ở các cơ, giảm phù nề

Thư giãn các huyệt đạo, từ đó đẩy khí tà ra ngoài, thông kinh hoạt lạc

Điều hòa và tăng chức năng của các tạng phủ

Giảm áp lực lên vùng cột sống, gân cơ và dây thần kinh

Giảm áp lực lên các dây thần kinh, thư giãn dây thần kinh

Cải thiện tình trạng tâm lý, hạn chế căng thẳng

Giảm cơ cứng ở cột sống, ngăn ngừa viêm

Thúc đẩy khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, từ đó nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp

Làm chậm quá trình thoái hóa

Cải thiện chức năng vận động của người lớn tuổi, người đang bị lão hóa sụn khớp

Củng cố hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Có nên thực hiện bấm huyệt chữa đau lưng không?

Bấm huyệt chữa đau lưng an toàn và mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như đã liệt kê. Việc kiên trì thực hiện còn giúp giảm khả năng lệ thuộc vào thuốc giảm đau. Các loại thuốc Tây giảm đau, chống viêm có khả năng gây ra nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Ngoài ra, lý do khiến bạn nên thực hiện bấm huyệt chữa đau lưng do không cần can thiệp bằng các dụng cụ y tế. Với những người sợ tác động xâm lấn thì phương pháp áp dụng rất phù hợp. Phương pháp điều trị bảo tồn cột sống bấm huyệt chỉ dùng lực từ bàn tay và ngón tay để tác động đến vùng lưng bị đau.

Một lý do nữa bạn nên sử dụng bấm huyệt để chữa đau lưng đó là cách động thực hiện đơn giản. Thông thường chỉ bao gồm 2 bước là xác định huyệt bị và dùng lực tay để tác động vừa phải.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần lựa chọn thực hiện bấm huyệt bởi bác sĩ hoặc người có chuyên môn hiểu biết về huyệt vị. Nếu không thực hiện đúng kỹ thuật, người bệnh có thể bị đau hơn cùng với đó là việc phát sinh một số rủi ro không mong muốn.

Ngoài ra, bấm huyệt chữa đau lưng không nên được áp dụng trong các trường hợp sau:

Phụ nữ đang mang thai

Người bị gãy xương, người bị viêm cơ thắt lưng/lưng

Nhiễm trùng vùng lưng hoặc mắc các bệnh lý ngoài da ở vùng lưng

Người đang sốt cao, cơ thể bị suy ngược

Người bị loãng xương, rối loạn chảy máu

Người mắc các bệnh lý tim mạch, người bệnh cao huyết áp

Người bệnh ung thư hoặc đang bị lao xương

Cách bấm huyệt chữa đau lưng an toàn

Thông thường, người bệnh sẽ được bác sĩ tác động vào các huyệt sau để chữa đau lưng:

Huyệt Đại trường du: Huyệt nằm ở dưới gai sống thắt lưng thứ 4, có liên quan đến đoạn L3L4. Việc tác động vào dây thần kinh này giúp người bệnh tăng cường khả năng khí huyết, giải quyết ứ trệ, từ đó giảm đau lưng.

Huyệt thận du: Huyệt được xác định nằm dưới gai sống thắt lưng thứ 2, liên quan đến đốt sống L1L2. Việc tác động vào huyệt vị có tác dụng mạnh gân cường cốt, điều hòa thận khó, cải thiện tình trạng đau thắt lưng

Huyệt Thiên khu: Huyệt nằm ngang rốn. Bạn dùng tay đo ra 2 thốn so với rốn chính là huyệt này. Huyệt Thiên khu liên quan đến tiết đoạn thần kinh D10 chi phối cảm giác đau tại vùng huyệt. Bấm huyệt giúp tiêu trệ, hóa thấp, cải thiện lưu thông khí huyết, hỗ trợ đường tiêu hóa, giảm đau đau lưng.

Huyệt tam túc lý: Huyệt vị này cách mắt gối ngoài 3 thốn, nằm phía sau cẳng chân và đầu gối. Tác động vào huyệt giúp khu phong trừ thấp, cải thiện chức năng tuần hoàn máu, bổ tỳ vị.

Sau nhiều năm phát triển và hoàn thiện, quy trình bấm huyệt đã được các bác sĩ chuẩn hóa. Trong đó bao gồm các kỹ thuật là xoa, xát, phân, miết, phân kết hợp với dây ấn, lăn và đấm. Quy trình khác nữa là chặt, bóp, bấm huyệt, sau đó vận động nhẹ nhàng vùng cột sống lưng, tiếp tục vỗ vị trí lưng đang bị đau với lực nhẹ nhàng.

Trong các trường hợp nhẹ, nguyên nhân hình thành không phải do bệnh lý bạn có thể chữa khỏi bệnh bằng cách bấm huyệt kết hợp với chế độ ăn uống. Đối với các trường hợp nặng hơn, người bệnh phải dùng thuốc đặc trị theo chỉ định của bác sĩ kết hợp với bấm huyệt để nhanh chóng đạt được kết quả điều trị tốt nhất.

Thông thường, mỗi lần bấm huyệt kéo dài khoảng 30 phút/lần. Bạn phải duy trì từ 10 đến 15 ngày liên tục để đạt được hiệu quả.

Các bác sĩ nhấn mạnh đến người bệnh, không được tự ý bấm huyệt tại nhà. Việc này có thể dẫn đến gãy xương, làm khối huyết nằm sâu trong tĩnh mạch, bong gân hoặc làm tổn thương xương khớp vùng lưng. Thậm chí trong các trường hợp nặng hơn người bệnh có thể bị đột quỵ hoặc tắc nghẽn mạch máu.

Trên đây là tổng hợp thông tin về phương pháp bấm huyệt chữa đau lưng. Để quá trình bấm huyệt diễn ra thuận lợi, bạn không nên ăn quá no khi chuẩn bị bấm huyệt. Trong thời gian bấm huyệt không nên uống rượu bia, thuốc lá. Trong trường hợp có các biểu hiện bất thường cần dừng lại và báo cho bác sĩ để có biện pháp can thiệp kịp thời.