Đau lưng – Tất tần tật thông tin về đau lưng chi tiết nhất

Do căng thẳng, trầm cảm

Đau lưng do di chứng trước đó

Đau lưng do mang thai

Đau lưng do di truyền

Đau lưng do các bệnh liên quan đến nội tạng

Đau lưng do bệnh viêm khớp cột sống

Đau lưng do bệnh lệch/ thoát vị đĩa đệm

Đau lưng do bệnh loãng xương ở chị em phụ nữ

Đau lưng do bệnh thoái hóa các đốt cột sống lưng

Đau lưng hiện nay không còn là nỗi phiền muộn của riêng người cao tuổi mà ở cả người trẻ cũng xuất hiện cơn đau lưng kéo dài. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cách chữa trị cụ thể như thế nào?

Đau lưng là triệu chứng của bệnh gì?

Bệnh lý trong cơ thể là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng đau lưng hiện nay. Bài viết bật mí 5 căn bệnh nằm hàng đầu trong danh sách hàng có thể kéo theo đau lưng dai dẳng.

Đau lưng do bệnh thoái hóa các đốt cột sống lưng

Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh biểu hiện đau lưng, nhất là người già và người tuổi trung niên. Do tuổi tác cao nên lượng canxi hấp thụ từ ngoài vào rất ít khiến cho các khung xương thiếu hụt dẫn đến thoái hóa. Quá trình này kéo dài khiến xương bị tổn thương dễ gây ra các bệnh lý khác. Tuy nhiên thoái hóa làm chức năng xương suy giảm tạo nên các cơn đau lưng.

Đau lưng do bệnh loãng xương ở chị em phụ nữ

Phụ nữ sau thời kỳ mang thai thường dễ bị đau lưng bởi vì cơ thể mất cân bằng lượng canxi cần thiết. Tuy rằng nhiều người đã chú ý bổ sung canxi nhưng chưa đúng – đủ khiến thiếu hụt hàm lượng cho cả 02 mẹ con. Sau khi sinh lại phải chăm con, bế con nặng gây áp lực lên khung xương lưng còn chưa hồi phục. Đặc biệt sau tuổi 30 loãng xương gây nên các cơn đau lưng kéo dài dai dẳng.

Đau lưng do bệnh lệch/ thoát vị đĩa đệm

Lý do gây thoát vị đĩa đệm rất nhiều, đây có thể là hệ quả do thoái hóa đốt sống hay kết quả của tính chất nghề nghiệp, tuổi tác. Đến một thời điểm, các đĩa giúp xương chuyển động linh hoạt gặp khó khăn. Lâu dần dẫn đến lệch khỏi vị trí ban đầu tạo nên các cơn đau lưng. Đau do bệnh lý này còn diễn ra âm ỉ không riêng gì lúc làm việc nặng.

Đau lưng do bệnh viêm khớp cột sống

Đây là nguyên nhân gây đau lưng phổ biến ở ngoài tuổi trung niên, nhất là ở những người ngoài tuổi 60. Lúc này các khớp xương bị tổn thương bên trong dẫn đến tình trạng viêm khớp cột sống. Khi viêm còn nhẹ cơn đau lưng chỉ kéo dài khoảng 10s và đến bất chợt. Tuy nhiên sau khi khớp viêm đã nặng thì đau lưng đến thường xuyên hơn. Nhiều người phải liên tục uống thuốc đến suốt đời để giữ cho viêm khớp không tái lại.

Đau lưng do các bệnh liên quan đến nội tạng

Hiếm ai biết rằng khi cơ quan nội tạng bị tổn thương cũng khiến lưng bị đau. Nhất là thận và phổi là 02 bộ phận quan trọng khi có bệnh sẽ lan dần cơn đau đến vùng lưng. Ngoài ra, bệnh liên quan tới tụy, đại tràng, ruột, tử cung,…đều làm vùng lưng bị đau nhức. Bên cạnh đó, khi mắc bệnh trên, đau lưng còn kèm theo triệu chứng như ho, sốt, khó thở hoặc đau thắt bụng.

Nguyên nhân gây ra đau lưng khác

Ngoài vấn đề về bệnh lý còn nhiều nguyên nhân khác có thể dẫn đến đau lưng. Tìm hiểu kỹ hơn về các lý do ngay bên dưới bài viết sau đây.

Đau lưng do di truyền

Một số người còn di truyền bệnh đau lưng từ chính cha, mẹ hoặc ông bà của mình. Nếu trong gia đình từng có người bị bệnh về xương khớp, đau lưng thì tỉ lệ con cháu về sau thường xuyên đau lưng rất cao.

Đau lưng do mang thai

Khi mang thai ngoài cơ quan nội tạng bị chèn ép thì thai nhi cũng gây áp lực lớn lên phần xương sống. Khi thai càng lớn, đốt sống lưng và các dây thần kinh càng chịu sức ép. Hơn nữa quá trình mang thai lượng canxi hấp thụ được chia đôi cho 02 mẹ con nên người mẹ dễ thiếu canxi.

Đau lưng do di chứng trước đó

Ai đã từng bị chấn thương vùng lưng (do tai nạn) thì chắc chắn khi về già sẽ gặp những cơn đau lưng. Lý do bởi các dây thần kinh và xương đã từng bị tổn thương. Điều này cộng hưởng với vấn đề tuổi tác dễ gây ra đau lưng.

Đau lưng cho béo phì, thừa cân

Khi cơ thể tăng cân chỉ thêm lượng mỡ thừa mà xương không thể phát triển thêm. Do đó khi béo phì, khung xương cơ thể phải gánh thêm nhiều trọng lượng. Lâu dần các đốt sống lưng không còn hoạt động tốt làm lưng bị đau.

Do căng thẳng, trầm cảm

Trạng thái căng thẳng khiến tất cả các cơ quan cơ thể không được thư giãn đúng lúc, trong đó có đốt cột sống. Tình trạng này kéo dài khiến chức năng xương suy giảm và bó cơ, thần kinh gần xương sống đau nhức.

Vị trí đau lưng thường gặp

Đau lưng vùng trên

Cơn đau lưng thường kéo từ vùng ngang lực lan dần lên phía trên, thậm chí tới gần vùng cổ. Trong trường hợp này, bạn có thể nghĩ đến các nguyên nhân do tổn thương vùng phổi (đặc biệt khi xuất hiện ho, hắt hơi vùng lưng trên đau nhiều hơn).

Ngoài ra, cơn đau lưng vùng trên còn báo hiệu tình trạng làm việc quá sức như vác nặng, nghỉ ngơi không đủ hoặc rối loạn các khớp. Điển hình của đau liên quan đến bệnh khớp là cơn đau âm ỉ kéo dài và không thể khỏi bằng đấm bóp thông thường.

Đau lưng vùng giữa

Số lượng người đau lưng vùng giữa được xem là cao nhất trong các vị trí đau. Các cơn đau thường không đến đột ngột mà kéo dài liên miên. Nhiều trường hợp chỉ cần đứng lâu, ngồi lâu hoặc thậm chí cử động nhẹ cũng có thể đau lưng.

Đưng lưng vùng giữa thường biểu hiện của các bệnh lý như loãng xương, thoát vị đĩa đệm, chấn thương dây thần kinh, thoái hóa đốt sống. Ngoài ra các tác động bên ngoài như bê vật nặng, ngồi học/ làm việc sai tư thế trong thời gian dài,…

Đau lưng vùng dưới

Đau lưng vùng dưới cũng là vị trí đau nhiều người mắc phải ngang với số lượng người đau nhức vùng lưng giữa. Nhiều trường hợp chỉ đau vùng cột sống hoặc đốt sống cuối cùng và cơn đau diễn ra bất ngờ.

Tuy nhiên cũng có nhiều người đau lan dần sang hai bên hoặc một trong hai vùng phải/ trái. Đau lưng dưới thường do mang thai, vác vật nặng, bệnh lý về thận, ngủ sai tư thế hoặc các bệnh về tử cung.

Cách chữa đau lưng nhanh

Cách chữa bệnh đau lưng được truyền tai rất nhiều song không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Nắm bắt được các phương pháp chữa trị nhanh chóng khoa học sau đây giúp bạn thoát khỏi nỗi đau nhức lưng sớm hơn.

Chữa dứt điểm bệnh lý nền

Đau lưng do các bệnh lý khác liên quan tới thận, tụy, đại tràng, tử cung nên điều trị bệnh trước. Chẳng hạn như phổi bị tổn thương gây ra các cơn ho chèn ép lên vùng xương, dây thần kinh và mô mềm. Từ đây gây ra tình trạng đau lưng âm ỉ, nhất là khi ho nhiều. Khi bệnh khỏi cũng là lúc dây thần kinh được bình ổn và cơn đau lưng chấm dứt.

Bổ sung thêm canxi vào ăn/ uống

Với những người có nguy cơ thiếu canxi, nhất là độ tuổi trung niên nên chủ động bổ sung thêm vào chế độ ăn uống. Có thể uống thêm viên canxi song phải dùng đúng liều lượng. Tốt nhất hãy tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Như vậy có thể tránh tình trạng dư thừa canxi dẫn đến bệnh lý gây đau lưng khác như gai xương. Hoặc thêm vào các loại thực phẩm để cung cấp đủ hàm lượng cơ thể yêu cầu.

Dùng các loại thuốc giảm đau

Đây được xem là biện pháp tạm thời giúp đẩy lùi cơn đau nhức vùng lưng. Acetaminophen hoặc ibuprofen là hai loại thuốc giảm đau lưng nhanh chóng thường được kê đơn. Ngoài ra loại thuốc của Mỹ như Glucosamine HCL 1500mg, Jex Max; của Hàn như Rally Glucosamine, Hanmi Glucosamine Gold có thể sử dụng. Tuy nhiên với các loại thuốc uống nên tham khảo ý kiến bác sĩ để việc điều trị có kết quả tốt.

Tập vật lý trị liệu

Với những người có vùng lưng bị tổn thương nên tham gia tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Các bài tập này giúp cột sống ổn định lại chức năng và có thể hoạt động lại như cũ.

Sinh hoạt lành mạnh, tránh khuân vác nặng

Trong cuộc sống cũng có những cách giảm đau lưng nhanh chóng như dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tránh các trường hợp đứng hay ngồi quá lâu, khi ngủ nên có thêm gối chèn hoặc ngủ ở nơi thoải mái. Bên cạnh đó còn tránh việc khuân vác vật nặng khiến cột sống tổn thương.