7 bài thuốc chữa viêm họng hạt bằng cây rẻ quạt

Viêm họng hạt khiến người bệnh khó chịu, ảnh hưởng đến giao tiếp và cuộc sống hàng ngày. Có nhiều cách trị bệnh, chữa viêm họng hạt bằng cây rẻ quạt là một trong số đó. Đây là cách đơn giản, ít tốn kém nhưng đem lại hiệu quả cao.

Một số thông tin cần biết về cây rẻ quạt

Rẻ quạt có tên gọi khác là lưỡi đồng, xạ can, thân thảo thuộc họ Iris, sống nhiều năm. Nó có tên khoa học là Belamcandasinensis. Cây cao khoảng 0,5m đến 1m, thân rễ dài, mọc bò sát đất, lá mọc thẳng đứng, dài từ 30 cm – 1m, rộng 2cm, đầu nhọn. Lá xếp thành 2 dãy trên một mặt phẳng, xòe ra như cái quạt.

Hoa rẻ quạt màu cam, điểm đốm tía, cuống hoa dài. Quả có hình trứng, nhiều hạt ở trong, hạt màu đen bóng.

Thân và rễ rẻ quạt là hai bộ phận được dùng làm thuốc.

Rẻ quạt chữa viêm họng hạt

Trong Y học cổ truyền, rẻ quạt là vị thuốc quý trong nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc. Rẻ quạt tính hàn vào các kinh phế, can, có vị đắng có khả năng tiêu đờm, giảm ho, trị amidan mủ, hầu họng. Tuy nhiên, những người tì vị hư hàn, trẻ nhỏ dưới 7 tuổi và phụ nữ có thai không được dùng do xạ can hơi có độc.

Theo Y khoa, các nghiên cứu chỉ ra trong thân, rễ của rẻ quạt có chứa các chất tectoridin, shekanin, belamcandin, irisfloretin hỗ trợ chữa trị ho có đờm, viêm họng hạt, viêm amidan, rối loạn tiêu hóa, đau nhức tai và các vết thương ngoài da.

Những bài thuốc chữa viêm họng hạt bằng cây rẻ quạt

Bài thuốc 1

Vị thuốc gồm:

8g rẻ quạt

20g thạch cao

20g kim ngân hoa

16g huyền sâm

16g cam thảo nam, 16g sinh địa

12g hoàng bá, 12g hoàng liên và 12g tang bạch bì

Cách dùng: Sắc mỗi ngày 1 thang, uống đến khi khỏi.

Bài thuốc 2

Vị thuốc gồm:

6g rẻ quạt

16g cỏ nhọ nồi, 16g kim ngân hoa, 16g bồ công anh

12g sinh địa, 12g huyền sâm, 12g sơn đậu căn

8g ngưu bàng tử, 8g bạc hà

6gcát cánh

Cách dùng: Sắc mỗi ngày một thang, uống đến khi viêm họng, viêm amidan khỏi hẳn thì dừng.

Bài thuốc 3

Vị thuốc gồm:

8g rẻ quạt

12g huyền sâm, 12g mạch môn, 12g tang bạch bì

Cách sử dụng: Sắc ngày một thang, kiên trì uống đến khi bệnh khỏi.

Bài thuốc 4

Vị thuốc gồm:

8g rẻ quạt

16g huyền sâm

12g mạch môn, 12g sa sâm, 12g ngưu tất, 12g tang bạch bì

4g cát cánh

6g thăng ma

Cách dùng: Sắc các vị thuốc trên mỗi ngày một thang. Uống liên tục bài thuốc chữa viêm họng hạt bằng cây rẻ quạt này đến khi bệnh khỏi thì thôi.

Bài thuốc 5

Vị thuốc gồm:

8g rẻ quạt, 8g sao vàng

10g sài đất

6g cam thảo dây tươi

Cách dùng: Sắc uống đều đặn, mỗi ngày một thang, khi bệnh khỏi thì dừng lại.

Bài thuốc 6

Vị thuốc gồm:

6g rẻ quạt

15g mạch môn, 15g sâm đại hành

6gcát cánh

Cách dùng: Mỗi ngày sắc 1 thang, uống khi viêm họng hạt khỏi.

Bài thuốc 7

Vị thuốc gồm:

8g rẻ quạt

10g mạch môn hoặc có thể thay bằng 10g cam thảo dây

Cách sử dụng: Sắc các vị thuốc trên mỗi ngày 1 thang.

Ngoài 7 bài thuốc chữa viêm họng hạt bằng rẻ quạt trên, có thể sử dụng những cách trị bệnh sau:

Lá rẻ quạt cắt ngắn bằng đốt ngón tay, giã nát, rồi cho một ít nước vào quấy đều, để lắng cặn, sau đó chắt lấy nước trong, nuốt từ từ xuống họng. Cách làm này có tác dụng nhanh, chỉ sau khoảng 1 phút cổ họng có cảm giác nóng rát nhưng không còn đau và khó chịu nữa. Áp dụng cách chữa này liên tục trong 3 – 5 ngày vào mỗi tối thì viêm họng khỏi hẳn.

Dùng rễ rẻ quạt rửa sạch, đem phơi khô, sau đó nhai với ít muối giúp sát trùng, chống khuẩn và trị viêm họng hạt .

Lấy củ rẻ quạt nướng với 10g muối, rồi cho vào lọ thủy tinh đậy kín. Hằng ngày lấy ra một ít ngậm hoặc nhai và nuốt nước xuống họng. Ngày thực hiện 3 lần đến khi viêm họng hạt được đẩy lùi. Đối với cách chữa này, cần phải lưu ý củ rẻ quạt phải nướng chín kỹ và không nên nuốt bã rẻ quạt thường xuyên để tránh phồng rộp, tổn thương niêm mạc họng.

Sắc rễ rẻ quạt khô lấy nước uống, mỗi ngày uống 2 – 3 lần, kiên trì uống trong khoảng 5 ngày là viêm họng khỏi.

Trên đây là 7 bài thuốc chữa viêm họng hạt bằng cây rẻ quạt và cách sử dụng rẻ quạt trị các bệnh lý khác. Bạn đọc có thể tham khảo, lựa chọn bài thuốc phù hợp cho mình. Lưu ý, nếu bài thuốc này áp dụng khi bệnh ở giai đoạn nhẹ. Bệnh tiến triển nặng người bệnh nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm.

