Mặt trời là hành tinh hay ngôi sao – sự khác nhau giữa hành tinh và ngôi sao

Mặt trời là hành tinh hay ngôi sao vẫn là câu hỏi nhiều người còn bối rối. Bài viết này sẽ trả lời thắc mắc đó cũng như giải thích sự khác nhau giữa hành tinh và ngôi sao.

Ngôi sao là gì?

Chúng ta đều đã rất quen thuộc với các ngôi sao được quan sát rõ ràng trên bầu trời vào ban đêm. Ngôi sao là chủ đề của vô số bài thơ, câu chuyện và bài hát. Nhưng chính xác thì ngôi sao là gì?

Một ngôi sao là một quả bóng khí phát sáng, chủ yếu là hydro và heli, được giữ bởi trọng lực riêng của nó. Phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi của nó hỗ trợ ngôi sao chống lại trọng lực và tạo ra các photon và nhiệt, cũng như một lượng nhỏ các nguyên tố nặng hơn.

Hành tinh là gì?

Hành tinh là một thiên thể quay quanh ngôi sao hoặc các tianf tích sao. Hành tinh có đủ khối lượng để nó có dạng hình cầu do chính lực hấp dẫn của nó tạo nên. Khối lượng của hành tinh không quá lớn giúp tạo phản ứng nhiệt hạch khiến nó có thể nóng lên và tự phát sáng như một ngôi sao

Sự khác nhau giữa hành tinh và ngôi sao

Sự khác biệt chính giữa các ngôi sao và các hành tinh là các ngôi sao có nhiệt độ cao so với các hành tinh. Các ngôi sao trải qua các phản ứng hạt nhân, chúng đốt cháy hydro trong lõi, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ.

Để đủ nóng để những phản ứng này diễn ra, các ngôi sao cần phải cực kỳ lớn. Chúng phải có khối lượng ít nhất 75 lần so với Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Do ngôi sao tỏa ra năng lượng nên chúng là những vật thể rất sáng.

Trong khi đó các hành tinh không tự tạo ra năng lượng thông qua các phản ứng hạt nhân. Chúng phản ánh một số bức xạ đến từ ngôi sao mẹ của chúng. Vậy mặt trời là hành tinh hay ngôi sao

Mặt trời là hành tinh hay ngôi sao

Hệ mặt trời là hệ hành tinh bị ràng buộc bởi mặt trời và các vật thể quay quanh nó. Mặt trời là ngôi sao của Hệ mặt trời và cho đến nay nó vật thể lớn nhất trong hệ mặt trời. Khối lượng của mặt trời chiếm 99,86% tổng khối lượng trong hệ mặt trời, tạo ra nhiệt độ và mật độ trong lõi đủ cao để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân của hydro thành heli biến nó thành 1 ngôi sao. Điều này giải phóng năng lượng khổng lồ, chủ yếu tỏa vào không gian khi bức xạ điện từ đạt cực đại trong ánh sáng khả kiến

Như vậy Mặt trời – “trái tim” của hệ mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn màu vàng, một quả cầu khí nóng rực. Trọng lực của nó giữ hệ mặt trời lại với nhau, giữ mọi thứ từ các hành tinh lớn nhất đến các hạt vụn nhỏ nhất trên quỹ đạo của nó. Các dòng điện trong Mặt trời tạo ra một từ trường được thực hiện thông qua hệ mặt trời bởi gió mặt trời. Một luồng khí tích điện thổi ra từ Mặt trời theo mọi hướng.

Sự kết nối và tương tác giữa Mặt trời và Trái đất thúc đẩy các mùa, dòng hải lưu, thời tiết, khí hậu, vành đai bức xạ và cực quang. Mặc dù nó đặc biệt đối với chúng ta, nhưng có hàng tỷ ngôi sao như Mặt trời của chúng ta nằm rải rác trên dải ngân hà.

Một số điều thú vị về mặt trời

Mặt trời chiếm 99,86% khối lượng trong hệ mặt trời. Nó có khối lượng gấp 330.000 lần so với Trái đất.

Nếu bạn muốn lấp đầy Mặt trời rỗng bằng Trái đất hình cầu thì cần khoảng 960.000. Diện tích bề mặt của Mặt trời gấp 11.990 lần Trái đất.

Mặt trời sẽ tiếp tục cháy trong khoảng 130 triệu năm sau khi nó đốt cháy toàn bộ hydro, thay vào đó là đốt cháy heli. Trong thời gian này, nó sẽ mở rộng đến mức nó sẽ nhấn chìm Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất. Khi đạt đến điểm này, nó sẽ trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ.

Năng lượng được tạo ra từ lõi Mặt trời là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lượng năng lượng khổng lồ này được tạo ra khi bốn hạt nhân hydro được kết hợp thành một hạt nhân helium.

Mặt trời gần như là một hình cầu hoàn hảo. Mặt trời, chỉ có sự khác biệt 10 km về đường kính cực và đường xích đạo của nó – điều này làm cho nó trở thành thứ gần nhất với một quả cầu hoàn hảo quan sát được trong tự nhiên.

Mặt trời đang di chuyển với tốc độ 220 km mỗi giây. Nó nằm cách trung tâm thiên hà khoảng 24.000-26.000 năm ánh sáng và Mặt trời phải mất khoảng 225-250 triệu năm để hoàn thành một quỹ đạo của trung tâm Dải Ngân hà.

Mặt trời cuối cùng sẽ có kích thước tương đương Trái đất. Một khi Mặt trời đã hoàn thành giai đoạn khổng lồ đỏ, nó sẽ sụp đổ. Kích thước khổng lồ của nó sẽ được giữ lại, nhưng nó sẽ có khối lượng tương tự như Trái đất. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ được gọi là sao lùn trắng.

Phải mất tám phút để ánh sáng đến Trái đất đến ​​Mặt trời. Khoảng cách trung bình từ Mặt trời đến Trái đất là khoảng 150 triệu km. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km mỗi giây.

Khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời thay đổi. Điều này là do Trái đất di chuyển trên một quỹ đạo hình elip quanh Mặt trời. Khoảng cách giữa hai phạm vi từ 147 đến 152 triệu km.

Mặt trời quay theo hướng ngược lại với Trái đất

Mặt trời có từ trường cực mạnh. Khi năng lượng từ được Mặt trời giải phóng trong các cơn bão từ, các cơn bão mặt trời xảy ra mà chúng ta thấy trên Trái đất là các vết đen mặt trời. Các vết đen là những vùng tối trên bề mặt Mặt trời do các biến thể từ tính gây ra. Lý do chúng xuất hiện tối là do nhiệt độ của chúng thấp hơn nhiều so với các khu vực xung quanh.

Nhiệt độ bên trong Mặt trời có thể đạt tới 15 triệu độ C.

Hy vọng bài viết giải đáp thắc mắc Mặt trời là hành tinh hay ngôi sao cũng như một số sự thật thú vị về Mặt trời thì các bạn có thể hiểu hơn về hành tinh của chúng ta và thế giới rộng lớn