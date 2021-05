Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi mặt trời mọc ở hướng nào và lặn ở hướng nào thì trước tiên bạn phải hiểu cách mặt trời hoạt động như thế nào. Hầu hết mọi người đều biết rằng Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Tuy nhiên đây chỉ là một kiến thức khái quát.

Mặt trời hoạt động như thế nào

Mặt trời là một ngôi sao khổng lồ hình thành từ sự sụp đổ lực hấp dẫn lớn khi bụi và khí vũ trụ từ một tinh vân va chạm, tạo thành một quả cầu lớn hơn 100 lần và nặng hơn 300.000 lần so với hành tinh Trái đất.

Bề mặt của Mặt trời là một lớp plasma dày đặc ở nhiệt độ 5,800 độ kelvin liên tục chuyển động thông qua hành động của các chuyển động đối lưu được thúc đẩy bởi sự nóng lên từ bên dưới. Những chuyển động đối lưu này xuất hiện như một sự phân phối của những gì được gọi là các tế bào tạo hạt dài khoảng 1.000km và xuất hiện trên toàn bộ bề mặt mặt trời.

Về cơ bản, sự chuyển động liên tục của nhiệt độ cao này gây ra phản ứng hạt nhân. Trong lõi của Mặt trời, hydro biến thành helium và gây ra một phản ứng tổng hợp – di chuyển đến bề mặt của Mặt trời, thoát ra ngoài không gian dưới dạng bức xạ điện từ, ánh sáng chói lóa và mức nhiệt mặt trời đáng kinh ngạc.

Mặt trời mọc ở hướng nào và lặn hướng nào

Trên thực tế, mặt trời chỉ mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây vào 2 ngày trong năm là ngày xuân phân và thu phân. Vào những ngày khác, Mặt trời mọc ở phía bắc hoặc phía nam của phía đông và lặn ở phía bắc hoặc phía nam của phía tây

Mỗi ngày, điểm mọc và điểm lặn thay đổi một chút. Vào ngày hạ chí, Mặt trời mọc xa về phía đông bắc như mọi khi, và lặn xa về phía tây bắc. Mỗi ngày sau đó, Mặt trời mọc xa hơn một chút về phía nam.

Vào mùa thu, mặt trời mọc hướng Đông và lặn về phía tây. Nó tiếp tục hành trình về phía nam cho đến khi, vào ngày đông chí, Mặt trời mọc ở xa về phía nam như mọi khi, và đi về phía tây nam.

Vào ngày xuân tháng ba mỗi năm – tức là vào khoảng ngày 21 tháng 3 – mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây. Sau khi xuân phân, với mỗi ngày trôi qua, mặt trời mọc xa hơn một chút về phía bắc của phía đông và lặn xa hơn một chút về phía bắc của phía tây.

Cuối cùng, vào ngày Hạ chí – vào khoảng ngày 21 tháng 6 – mặt trời mọc xa về phía bắc của phương đông khi nó mọc lên và đi về phía bắc của phía tây khi lặn

Vào những ngày sau ngày Hạ chí, mặt trời mọc mỗi ngày gần hơn một chút phía đông và lặn mỗi ngày gần hơn một chút về phía tây.

Sau khi xuân phân, mặt trời mọc mỗi ngày liên tiếp xa hơn một chút về phía nam của phía đông, và lặn một chút bằng nhau ở phía nam của phía tây.

Cách xác định hướng bằng mặt trời

Mối quan hệ Trái đất với mặt trời có thể giúp bạn xác định hướng và điều hướng bằng cách sử dụng mặt trời. Mặt trời luôn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, nhưng không chính xác là due east hay due west.

Có một số thay đổi theo mùa theo hướng chính xác mà mặt trời lặn – mặt trời mọc. Bóng sẽ di chuyển theo hướng ngược lại của mặt trời (bóng tối di chuyển từ tây sang đông). Vào buổi trưa cao, bóng tối sẽ hướng về phía bắc (ở Bắc bán cầu) hoặc phía nam (ở Nam bán cầu). Có nhiều phương pháp khác nhau bạn có thể sử dụng để xác định thời gian hoặc hướng nhờ mặt trời và bóng tối.

Trong phương pháp bóng tối, tìm một cây gậy thẳng dài 1 mét (3 feet) và một điểm cấp độ không có chổi quét trên đó cây gậy sẽ tạo ra một bóng rõ ràng, đồng đều. Phương pháp này đơn giản và khá chính xác (bạn càng ở xa xích đạo, phương pháp này càng chính xác).

Phương pháp Shadow Stick bao gồm bốn bước:

Đặt cây gậy hoặc nhánh cây xuống đất tại một điểm cấp độ nơi nó sẽ tạo ra một bóng đặc biệt. Đánh dấu mũi bóng tối bằng một hòn đá, cành cây hoặc các phương tiện khác. Dấu bóng đầu tiên này sẽ là điểm đánh dấu phía tây.

Đợi 10 đến 15 phút cho đến khi đầu bóng di chuyển vài cm. Đánh dấu đầu bóng Vị trí mới theo cách tương tự như đầu tiên. Dấu này sẽ là điểm đánh dấu phía đông.

Vẽ một đường thẳng qua hai điểm để có được một đường đông-tây gần đúng.

Để xác định hướng bắc, hãy đứng với dấu đầu tiên (hướng tây) ở bên trái của bạn và dấu thứ hai ở phía bên phải của bạn, giờ bạn đang quay mặt về hướng bắc.

Bạn cũng có thể xác định hướng bằng cách sử dụng đồng hồ đeo tay thông thường có một kim giờ và kim phút. Hướng sẽ chính xác nếu bạn đang sử dụng giờ địa phương. Cũng giống như phương pháp Shadow-Stick, bạn càng ở xa xích đạo, phương pháp này sẽ càng chính xác. Nếu bạn chỉ có một chiếc đồng hồ kỹ thuật số, bạn có thể vẽ mặt đồng hồ trên một tờ giấy, đánh dấu thời gian chính xác trên nó và sử dụng nó để xác định hướng của bạn.

Ở Nam bán cầu, hướng chiếc đồng hồ điểm 12 giờ sáng về phía mặt trời; một nửa điểm giữa 12 và kim giờ sẽ cung cấp cho bạn đường phía bắc-nam. Ở Bắc bán cầu, giữ đồng hồ bằng phẳng và chỉ kim giờ vào mặt trời. Chiếm góc giữa kim giờ và vạch 12 giờ để có được đường bắc-nam.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về phía cuối của dòng là phía bắc, hãy nhớ rằng mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây. Mặt trời ở phía đông trước buổi trưa và ở phía tây sau buổi trưa.

Mặt trăng mọc hướng nào

Mặt trăng mọc phía Đông và lặn ở phía Tây giống như mặt trời và các ngôi sao khác. Chúng ta đều biết là mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây nhưng mặt trời mọc chính xác theo hướng đông và lặn chính xác theo hướng tây chỉ vào hai ngày mỗi năm. Thế còn mặt trăng thì sao

Chúng ta đã thấy rằng sự thay đổi vị trí của mặt trời mọc và hoàng hôn xảy ra do trục quay hành tinh của chúng ta nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo Trái đất và vì độ nghiêng đó thay đổi so với Mặt trời khi Trái đất di chuyển theo quỹ đạo của nó. Chúng ta có thể sử dụng lý do tương tự để giải thích một hiện tượng tương tự cho Mặt trăng.

Quỹ đạo Mặt trăng xung quanh Trái đất tạo thành một góc khoảng 5 ° so với mặt phẳng quỹ đạo Trái đất. Vì vậy, trục quay Trái Đất nghiêng khoảng 28,5 ° so với mặt phẳng quỹ đạo Mặt Trăng. Vì vậy, mặt trăng mọc cũng sẽ dịch chuyển về phía bắc hoặc phía nam do Mặt trăng hoàn thành quỹ đạo của nó.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, những thay đổi xảy ra trong khoảng thời gian khoảng một tháng thay vì một năm. Trái đất phải hoàn thành một quỹ đạo đầy đủ để Mặt trời đi qua các thái cực của nó, trồi lên phía bắc xa nhất về phía đông trong ngày hạ chí và phía nam xa nhất về phía đông trong ngày đông chí. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Mặt trăng, cũng phải hoàn thành một quỹ đạo đầy đủ xung quanh Trái đất để đi qua các cực điểm của các vị trí mọc và lặn của nó.

Tại sao mặt trăng mọc muộn hơn mỗi ngày

Khi cả Trái đất và Mặt trăng đang di chuyển trên quỹ đạo, mặt trăng sẽ mọc muộn hơn mỗi ngày. Giống như Trái đất quay ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ Bắc Cực, Mặt trăng cũng quay quanh Trái đất theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Do đó, mỗi khi chúng ta quay 360 ° liên quan đến các ngôi sao, hoàn thành một ngày thiên văn (23 giờ 56 phút), Mặt trăng đã di chuyển một chút trong quỹ đạo của nó quanh Trái đất.

Mặt trăng quay quanh Trái đất cứ sau 27,32 ngày đối với các ngôi sao, đánh dấu một tháng thiên văn, do đó, lượng sao nó di chuyển trong một ngày thiên văn là (360 / 27,32) độ, khoảng 13 °. Trái đất quay 360 ° mỗi ngày thiên văn, do đó, sẽ mất khoảng 13 * (23,9 / 360) giờ để tạo ra 13 °: 52 phút còn lại. Mỗi lần mặt trăng mọc sau đó sẽ xảy ra muộn hơn khoảng 52 phút so với lần trước.

Do pha của Mặt trăng cũng phụ thuộc vào vị trí của nó so với Trái đất và Mặt trời, nên pha sẽ thay đổi cùng với thời gian Mặt trăng mọc và lặn.

Cách xác định phương hướng bằng mặt trăng

Khi biết mặt trăng mọc hướng nào và lặn ở hướng nào chúng ta có thể ứng dụng để xác định phương hướng. Do mặt trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết nên việc xác định hướng cũng khác so với mặt trời.

Dựa vào các ngày trước rằm Âm lịch tức là từ mùng 1 đến ngày 14 thì phần khuyết của trăng sẽ chỉ về hướng đông. Trong ngày rằm, trăng tròn và sáng, ta có thể áp dụng phương pháp Owen Doff để xác định phương hướng. Những ngày sau rằm tức là từ 16 đến ngày 30 thì phần khuyết của trăng sẽ chỉ về hướng Tây

Mặt trời là hành tinh hay ngôi sao

Hệ mặt trời là hệ hành tinh bị ràng buộc bởi mặt trời và các vật thể quay quanh nó. Mặt trời là ngôi sao của Hệ mặt trời và cho đến nay nó vật thể lớn nhất trong hệ mặt trời. Khối lượng của mặt trời chiếm 99,86% tổng khối lượng trong hệ mặt trời, tạo ra nhiệt độ và mật độ trong lõi đủ cao để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân của hydro thành heli biến nó thành 1 ngôi sao. Điều này giải phóng năng lượng khổng lồ, chủ yếu tỏa vào không gian khi bức xạ điện từ đạt cực đại trong ánh sáng khả kiến

Như vậy Mặt trời – “trái tim” của hệ mặt trời của chúng ta là một ngôi sao lùn màu vàng, một quả cầu khí nóng rực. Trọng lực của nó giữ hệ mặt trời lại với nhau, giữ mọi thứ từ các hành tinh lớn nhất đến các hạt vụn nhỏ nhất trên quỹ đạo của nó. Các dòng điện trong Mặt trời tạo ra một từ trường được thực hiện thông qua hệ mặt trời bởi gió mặt trời. Một luồng khí tích điện thổi ra từ Mặt trời theo mọi hướng.

Sự kết nối và tương tác giữa Mặt trời và Trái đất thúc đẩy các mùa, dòng hải lưu, thời tiết, khí hậu, vành đai bức xạ và cực quang. Mặc dù nó đặc biệt đối với chúng ta, nhưng có hàng tỷ ngôi sao như Mặt trời của chúng ta nằm rải rác trên dải ngân hà.

Một số điều thú vị về mặt trời và mặt trăng

Mặt trời chiếm 99,86% khối lượng trong hệ mặt trời. Nó có khối lượng gấp 330.000 lần so với Trái đất.

Nếu bạn muốn lấp đầy Mặt trời rỗng bằng Trái đất hình cầu thì cần khoảng 960.000. Diện tích bề mặt của Mặt trời gấp 11.990 lần Trái đất.

Mặt trời sẽ tiếp tục cháy trong khoảng 130 triệu năm sau khi nó đốt cháy toàn bộ hydro, thay vào đó là đốt cháy heli. Trong thời gian này, nó sẽ mở rộng đến mức nó sẽ nhấn chìm Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất. Khi đạt đến điểm này, nó sẽ trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ.

Năng lượng được tạo ra từ lõi Mặt trời là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lượng năng lượng khổng lồ này được tạo ra khi bốn hạt nhân hydro được kết hợp thành một hạt nhân helium.

Mặt trời gần như là một hình cầu hoàn hảo. Mặt trời, chỉ có sự khác biệt 10 km về đường kính cực và đường xích đạo của nó – điều này làm cho nó trở thành thứ gần nhất với một quả cầu hoàn hảo quan sát được trong tự nhiên.

Mặt trời đang di chuyển với tốc độ 220 km mỗi giây. Nó nằm cách trung tâm thiên hà khoảng 24.000-26.000 năm ánh sáng và Mặt trời phải mất khoảng 225-250 triệu năm để hoàn thành một quỹ đạo của trung tâm Dải Ngân hà.

Mặt trời cuối cùng sẽ có kích thước tương đương Trái đất. Một khi Mặt trời đã hoàn thành giai đoạn khổng lồ đỏ, nó sẽ sụp đổ. Kích thước khổng lồ của nó sẽ được giữ lại, nhưng nó sẽ có khối lượng tương tự như Trái đất. Khi điều đó xảy ra, nó sẽ được gọi là sao lùn trắng.

Phải mất tám phút để ánh sáng đến Trái đất đến ​​Mặt trời. Khoảng cách trung bình từ Mặt trời đến Trái đất là khoảng 150 triệu km. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km mỗi giây.

Khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời thay đổi. Điều này là do Trái đất di chuyển trên một quỹ đạo hình elip quanh Mặt trời. Khoảng cách giữa hai phạm vi từ 147 đến 152 triệu km.

Mặt trời quay theo hướng ngược lại với Trái đất

Mặt trời có từ trường cực mạnh. Khi năng lượng từ được Mặt trời giải phóng trong các cơn bão từ, các cơn bão mặt trời xảy ra mà chúng ta thấy trên Trái đất là các vết đen mặt trời. Các vết đen là những vùng tối trên bề mặt Mặt trời do các biến thể từ tính gây ra. Lý do chúng xuất hiện tối là do nhiệt độ của chúng thấp hơn nhiều so với các khu vực xung quanh.

Nhiệt độ bên trong Mặt trời có thể đạt tới 15 triệu độ C.

Mặt tối của mặt trăng là một bí ẩn. Trong thực tế, cả hai mặt của Mặt trăng đều nhìn thấy cùng một lượng ánh sáng mặt trời, tuy nhiên chỉ có một mặt của Mặt trăng được nhìn thấy từ Trái đất. Điều này là do Mặt trăng quay quanh trục của chính nó trong cùng thời gian cần thiết để quay quanh Trái đất, nghĩa là cùng một phía luôn hướng về Trái đất. Mặt hướng ra khỏi Trái đất chỉ được nhìn thấy bởi mắt người từ tàu vũ trụ

Sự lên xuống của thủy triều trên Trái đất là do Mặt trăng gây ra.

Mặt trăng đang trôi dạt khỏi Trái đất. Mặt trăng đang di chuyển cách xa hành tinh của chúng ta khoảng 3,8 cm mỗi năm. Người ta ước tính rằng nó sẽ tiếp tục làm như vậy trong khoảng 50 tỷ năm.

Mặt trăng không có bầu khí quyển. Điều này có nghĩa là bề mặt của Mặt trăng không được bảo vệ khỏi các tia vũ trụ, thiên thạch và gió mặt trời và có sự thay đổi nhiệt độ rất lớn. Việc thiếu không khí có nghĩa là không thể nghe thấy âm thanh trên Mặt trăng và bầu trời luôn xuất hiện màu đen.

Mặt trăng có động đất. Những điều này được gây ra bởi lực hấp dẫn của Trái đất. Các phi hành gia mặt trăng đã sử dụng máy chụp địa chấn trong các chuyến thăm Mặt trăng của họ và phát hiện ra rằng những cơn rung chấn nhỏ xảy ra vài km dưới bề mặt, gây ra vỡ và nứt. Các nhà khoa học nghĩ rằng Mặt trăng có lõi nóng chảy, giống như Trái đất.

Tàu vũ trụ đầu tiên đến Mặt trăng là Luna 1 vào năm 1959. Đây là một tàu thủ công của Liên Xô, được phóng từ Liên Xô. Nó đã vượt qua trong phạm vi 5995 km trên bề mặt Mặt trăng trước khi đi vào quỹ đạo quanh Mặt trời.

Mặt trăng sẽ được con người ghé thăm trong tương lai gần. NASA có kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng để thiết lập một trạm không gian cố định. Nhân loại có thể một lần nữa đi bộ trên mặt trăng vào năm 2019, nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch.

Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt trời. Trái đất có khối lượng gấp khoảng 80 lần so với Mặt trăng, nhưng cả hai đều bằng tuổi nhau. Một giả thuyết phổ biến là Mặt trăng đã từng là một phần của Trái đất và được hình thành từ một mảnh vỡ ra do một vật thể khổng lồ va chạm với Trái đất khi nó còn khá trẻ.