Những giống cây ăn quả mới cho năng suất cao, lợi ích kinh tế lớn

Những giống cây mới, thử nghiệm mới vẫn hàng ngày được nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao chất lượng nông sản, tăng năng suất và lợi ích kinh tế, tăng sức chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Dưới đây là những giống cây ăn quả mới cho năng suất cao mà bà con có thể áp dụng trồng cho khu vườn nhà mình

Mít Thái siêu sớm

Sớm ở đây tức là thời gian thu hoạch khá nhanh. Cây thích hợp trồng trong vùng khí hậu nóng ẩm, chịu được hạn hán nhưng khả năng chịu ngập úng kém. Mùa khô phải tưới ẩm khi cây mới trồng. Giống mít Thái siêu sớm mới được du nhập vào nước ta, trồng chủ yếu ở các tỉnh miền nam.

Quả mít có múi mọng, ngọt, năng suất cao, trồng được ở đất đồi nên đây là giống cây cho hiệu quả kinh tế cao. Hơn nữa giống cây này cho quả quanh năm, múi mít thơm, màu vàng đậm, ăn giòn, ít xơ. Mỗi cây trưởng thành thường ho từ 100 đến 150 quả/cây.

Bơ 034

Một trong những giống cây ăn quả mới cho năng suất cao khác là bơ 034. Giống bơ sáp này nổi bật với năng suất và lợi nhuận kinh tế cao. Quả được thu hoạch gần như là quanh năm. Không giống như bơ mà nhiều người thường thấy, bơ 034 có dạng dài, thon, hạt rất nhỏ hoặc không có hạt, thịt vàng dẻo và mỗi quả nặng từ 300-800g.

Để trồng một cây bơ 304 từ ươm mầm đến trưởng thành cho trái mất từ 5 đến 7 năm tuy nhiên nếu trồng cây ghép mắt thì chỉ mất 2-3 năm đã cho trái. Từ năm thứ 5 trở lên thì cây trưởng thành sẽ cho năng suất cao và ổn định hơn

Trung bình, 1 cây bơ cho năng suất từ 170 đến 200kg/cây. Mỗi quả dài từ 20 đến 30cm nên nếu trồng 1ha thì có thể thu hoạch từ 40 đến 50 tấn.

Lựu đỏ Ấn Độ

Ngoại hình bề ngoài của lựu Ấn Độ cũng giống như giống lựu bình thường, thân gỗ bụi nhỏ, cao khoảng 3m, nhiều cành, thuôn dài và gai có màu xanh đậm. Hoa có màu đỏ năm cánh rất đẹp khi nở.

Điểm khác biệt của lựu đỏ Ấn Độ là quả có màu đỏ đậm rực rỡ, bắt mắt. Mỗi quả thường có kích thước to bằng quả ổi 500g. Nhiều quả có thể nặng tới 1kg cầm rất chắc tay. Không chỉ lớp vỏ bên ngoài có màu đỏ đậm mà bên trong các hạt lựu cũng có màu đỏ rất hấp dẫn. Khi ăn sẽ thấy ngọt mát, rất ngon

Na Thái Lan

Na Thái là cây thân gỗ nhỏ có chiều cao khoảng 4m nguồn gốc nhiệt đới. Khả năng chịu hạn và rét của cây khá tốt. Lá của na Thái có kích thước to hơn so với giống na bình thường, quả cũng to và phần thịt được nhiều hơn. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị thơm, ngọt bùi rất đã

Điểm làm cho nhiều bà con lựa chọn làm giống cây ăn quả mới năng suất cao là mỗi vụ cho 26kg, tăng khá nhiều so với 20kg/cây của giống thường. Càng trồng lâu thì năng suất càng lớn hơn nữa.

Vải không hạt

Vải chỉ thích hợp trồng tại một số quốc gia vùng nhiệt đới. Vị ngọt của vải được rất nhiều các nước phương Tây ưa chuộng. Một nhược điểm lớn của loại quả này là thời gian bảo quản khá ngắn nên khó khăn trong quá trình xuất khẩu.

Giải pháp là làm nước ép vải, hoặc vải sấy khô nhưng chưa thực sự giữ lại trọn vẹn hương vị của vải. Đây là lý do khiến giá vải chưa cao và lợi ích kinh tế mang lại không được như mong muốn.

Thời gian gần đây, các nhà lai tạo đã phát triển một giống vải không hạt mới có hình dạng giống như quả vải bình thường nhưng không có hạt. Như vậy phần thịt sẽ nhiều hơn, giống cây mới hứa hẹn sẽ tăng năng suất lên nhiều và được ưa chuộng hơn so với loại có hạt

Sầu riêng ruột đỏ

Sầu riêng thường được ví như vua của các loại trái cây vì mùi đặc trưng và hương vị thơm ngon đặc biệt của nó luôn khiến người ta phải phát thèm. Một trong những khó khăn lớn mà bà con gặp phải trong quá trình trồng cây sầu riêng là tốn nhiều công chăm sóc, cây phải đủ 5 năm mới bắt đầu có trái.

Giá cho mỗi kg bán tại vườn là khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên gần đây, nhiều tỉnh miền tây đã trồng một giống sầu riêng ruột đỏ của Thái cho giá trị kinh tế cao hơn. Ngoài màu sắc cùi đỏ rực thì giống sầu riêng này còn có mùi rất đặc trưng. Thương lái thu mua với giá rất cao là 200.000 đồng/kg, tức là tăng gấp 4 lần so với giống bình thường.

Với những ưu điểm trên thì đây là một trong những giống cây ăn quả mới cho năng suất cao mà nhiều hộ gia đình lựa chọn để trồng.

Bưởi da xanh

Giống cây bưởi da xanh, đỏ lòng nổi tiếng với hương vị thành ngọt và màu sắc bắt mắt. Giống bưởi này có nguồn gốc từ Bến Tre, so với giống bưởi khác thì bưởi da xanh có đặc điểm nổi bật hơn hẳn về cả hương vị và thẩm mỹ.

Quả bưởi da xanh khi chín sẽ có màu xanh căng bóng, chỉ cần ngắt phần cuống là đã nghe thấy mùi thơm ngát. Khi ăn sẽ thấy vị thanh ngọt ở đầu lưỡi đến cuống họng. Múi bưởi có màu hồng bóng, giòn tan trong miệng và có 1 đặc điểm mà nhiều người thích ở giống bưởi da xanh là không có hạt

Từ khi trồng cây ra hoa cho đến khi thu hoạch chỉ mất khoảng 3 tháng. Bà con nên thu hoạch vào lúc bưởi vừa chín tới để quả bưởi ngon nhất

Giống táo đại

Táo đại cho quả kích thước lớn, đẹp mắt. Không chỉ có ngoại hình “sumo” mà giống tạo này còn có hương vị thơm ngon, giòn mát. Vỏ có màu xanh căng bóng khi cắn sẽ cảm nhận được sự giòn tan của phần thịt bên trong. Nói vui là ăn 1 quả thôi cũng đủ no

Táo đại có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin C, các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân và tốt cho hệ tiêu hóa. Hơn nữa táo đại là giống cây rất dễ trồng, ít sâu bệnh. Chăm sóc không khó khăn và năng suất cao gấp 3 lần giống táo thường nên được nhiều bà con lựa chọn để canh tác.

Trên đây là những giống cây ăn quả mới cho năng suất cao, tăng hiệu quả kinh tế mà bà con có thể lựa chọn để trồng. Hầu hết những giống cây này cho kích thước trái to hơn, phần được sử dụng là thịt cũng nhiều hơn, kích thước hạt nhỏ đi hoặc không có hạt nên rất dễ lấy lòng người tiêu dùng