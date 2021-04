Đau lưng trên – nguyên nhân và phân loại theo vị trí bệnh

Đau lưng trên xảy ra do đâu?

Các cơn đau lưng trên là vấn đề thường gặp ở rất nhiều người hiện nay. Đau lưng để lại nhiều hệ quả khi ảnh hưởng tới sinh hoạt, lao động hàng ngày. Tìm hiểu kỹ thông tin về đau lưng trên giúp ngăn và trị bệnh tốt hơn.

Đau lưng trên bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, có thể do bệnh lý hoặc do sinh hoạt hằng ngày của con người. Xem ngay các lý do gây đau lưng phổ biến để nắm bắt được tình hình bệnh của cá nhân.

Bệnh thoái hóa cột sống cổ

Xương khớp cũng không thể khỏe mạnh mãi mãi mà có thể bị bào mòn theo thời gian. Nhất là ở độ tuổi trung niên (từ 45 tuổi trở lên) cơ thể thiếu hụt lượng canxi nghiêm trọng khiến xương dần lão hóa. Khi đó, các cơn đau nhức sẽ xuất hiện thường xuyên gây ra nhiều khó chịu cho người bệnh.

Bệnh thoát vị đĩa đệm

Đây là một trong những lý do phổ biến hàng đầu khi xuất hiện các cơn đau nhức vùng lưng. Do tác động của tuổi tác/ làm việc nặng mà đĩa đệm bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Từ đây các dây thần kinh xung quanh và cả phần mềm phải chịu áp lực lớn. Hiện nay có phân loại bệnh thoát vị đĩa đệm như ở vị trí cổ và ở vị trí đốt sống cuối cùng của lưng.

Bệnh gai xương cột sống

Thiếu canxi có thể gây ra các bệnh đau lưng, loãng xương nhưng dư thừa canxi cũng đem tới nhiều hệ quả. Một trong những tác hại đầu tiên là bệnh gai xương gây đau lưng. Khi lượng canxi vượt ngưỡng an toàn, các mỏm xương sẽ mọc thêm tại đốt sống chèn ép dây thần kinh và mô mềm xung quanh. Cơn đau có thể kéo dài từ trên vùng cổ xuống dưới lưng, một vài trường hợp còn lan sang hai bên hông.

Hệ lụy từ các loại bệnh của phổi

Không ít người cho rằng bệnh đau lưng chỉ liên quan tới xương cột sống. Tuy nhiên thực tế phổi có dấu hiệu tổn thương cũng mang đến những cơn đau nhức lưng bất thường. Nơi tập trung đau nhất sẽ là phần lưng trên, cơn đau lan tỏa trên phần xương và cả mô mềm. Đặc biệt sau những cơn ho, khó thở thì biểu hiện đau lưng càng rõ ràng hơn.

Hệ lụy từ các loại bệnh về thận

Sau phổi thì thận cũng là yếu tố phổ biến gây ra các cơn lưng trên. Mới đầu cơn đau sẽ theo từng luồng âm ỉ từ vùng thận lan truyền dần lên trên. Nếu diễn tiến bệnh thận tăng dần các cơn đau ;ưng trên xuất hiện dày đặc hơn.

Bệnh viêm khớp

Các khớp xương/ đốt sống sau khi bị tổn thương, viêm nhiễm dẫn đến xương bị biến dạng. Khi bệnh viêm khớp còn nhẹ, cơn đau lưng trên sẽ xuất hiện không thường xuyên. Tuy nhiên ở cấp độ nặng, người bệnh phải gánh chịu cơn đau âm ỉ dai dẳng, kể cả khi không làm việc nặng hoặc khi ngủ.

Rối loạn hệ thống chức năng của xương

Các trường hợp đau lưng trên do chức năng xương bị rối loạn không phải hiếm. Do hệ quả từ nghề nghiệp, tuổi tác mà xương có thể bị thoái hóa trước tuổi. Khung xương không còn đủ độ linh hoạt để thực hiện đúng chức năng ban đầu. Do đó nếu cố gắng làm việc có thể gây áp lực nặng lên xương gây cơn đau vùng lưng trên.

Ngoài các loại bệnh lý kể trên, cơn đau lưng trên còn xuất hiện khi con người có hoạt động chưa đúng thao tác. Việc xách đồ nặng, ngồi/ nằm sai tư thế, chấn thương từ bên ngoài,..cũng gây đau lưng thường xuyên.

Biểu hiện đau lưng trên theo các vị trí

Đau lưng trên do nhiều loại bệnh tác động nhưng không phải đau ở vị trí nào cũng giống nhau. Mỗi vị trí đau nhức đều là triệu chứng lâm sàng của loại bệnh lý cần được chẩn đoán đúng.

Đau lưng trên bên trái

Đau lưng trên nghiêng về bên trái cũng báo hiệu nhiều loại bệnh lý liên quan. Cụ thể như bệnh thuộc xương khớp như thoát vị đĩa đệm lâu ngày, thoái hóa, loãng xương hay gai cột sống. Nếu về các bệnh liên quan nội tạng có thể kể đến như thận (bao gồm suy thận, sỏi thận,…) hoặc tử cung (viêm tử cung, u nang, u xơ),…

Ngoài ra đau lưng bên trái còn phải phân theo vị trí lan dần của cơn đau. Chẳng hạn như đau dần về phía dưới tận mông thường liên quan bệnh thận, tụy, tử cung, đại tràng. Hoặc đau ở phần lưng trên lan dần lên trên cổ là dấu hiệu của tổn thương dây thần kinh, đau đốt sống cổ, lệch khớp,…

Đau lưng trên bên phải

Kế tiếp sẽ là những cơn đau lưng trên bên phải cũng báo hiệu nhiều loại bệnh lý nguy hiểm tới sức khỏe. Cụ thể là những bệnh do phổi hoặc tuyến thận có vấn đề, đặc biệt khi xuất hiện cơn ho mức độ đau sẽ tăng cấp.

Loại bệnh thứ hai có mức độ phổ biến không kém dẫn đến đau lưng trên bên phải là hội chứng ruột kích thích. Các cơn đau này thường âm ỉ, đau dần khi cơ thể ăn xong, khi đói hoặc kể cả khi đi đại tiện.

Đau giữa cột sống lưng trên

Các cơn đau liên tục xuất hiện vùng giữa cột sống lưng trên là biểu hiện lâm sàng của các loại bệnh lý. Đầu tiên có thể kể đến bệnh về thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm,… Thứ hai là nguyên nhân do sự tác động từ bên ngoài vào.

Một số trường hợp ngủ nằm nghiêng/ nằm 1 tư thế quá lâu, đấm bóp lưng sai phương pháp, nằm nghỉ/ ngủ/ ngồi ở những bề mặt lồi lõm,… Nếu là cơn đau do bệnh về xương thường kéo dài và tăng cấp độ từ thấp đến cao. Nếu do tác động ngoại lực chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và có thể tự khỏi.