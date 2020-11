Ăn xong nên làm gì để bụng không to và 3 lời khuyên

Không nên nằm và ngủ ngay sau khi ăn no: Nhiều người bị thói quen ăn no xong thường nằm và bị buồn ngủ. Tuy nhiên đây là thói quen xấu gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như vóc dáng của bạn. Việc ngủ sau khi ăn gây một áp lực cho cơ hoành, chèn ép hoạt động của tim, thức ăn tiêu hóa chậm, cơ thể bị mệt mỏi,…

Không tắm sau khi ăn: Khi bụng đang chứa đầy thức ăn, việc tắm gây cản trở tiêu hóa thức ăn, khiến bụng bị to và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nếu bạn muốn tắm sau khi ăn, hãy kiên nhẫn chờ đợi sau khi dùng bữa 30 phút nhé.

Không uống quá nhiều nước và ăn đồ ngọt: Nước nạp vào cơ thể quá nhiều sau khi ăn nó khiến bụng bị phình to. Bên cạnh đó, đồ ngọt khiến cơ thể hấp thu nhiều chất béo. Như vậy, thói quen uống quá nhiều nước và ăn đồ ngọt làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa thức ăn, khiến tình trạng béo bụng trở nên tồi tệ hơn.

Tránh vận động quá mạnh sau khi ăn no: Nếu bạn chạy nhảy hoặc tập luyện quá sức ngay sau khi ăn no có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày. Điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa, góp phần hình thành tình trạng béo bụng. Do đó, bạn có thể đi bộ một cách nhẹ nhàng thay vì thực hiện các hoạt động quá mạnh.