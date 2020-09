An Trĩ Ngọc Linh có tốt không, giá bao nhiêu tiền một hộp

An Trĩ Ngọc Linh giá bao nhiêu tiền một hộp?

Hiện nay nhiều người lựa chọn các loại thuốc đông y để chữa trị bệnh trĩ vì tính an toàn. Một trong những sản phẩm đang được nhiều người quan tâm hiện nay là An Trĩ Ngọc Linh. Vậy, thực hư sản phẩm có tốt không, công dụng ra sao, chúng ta sẽ cùng giải đáp ngay qua bài viết!

An Trĩ Ngọc Linh là thuốc gì?

An Trĩ Ngọc Linh còn có tên gọi khác là Tiêu Trĩ Ngọc Linh. Đây là bộ sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ. Kể từ khi được giới thiệu trên thị trường, bộ sản phẩm này đã được nhiều người biết đến và đánh giá cao về hiệu quả và mức độ an toàn.

Đơn vị sản xuất An Trĩ Ngọc Linh là công ty dược Sao Mai. Đây là đơn vị dược hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Vì vậy, người dùng hoàn toàn an tâm về nguồn gốc xuất xứ và mức độ an toàn của sản phẩm.

Bộ sản phẩm An Trĩ Ngọc Linh được bào chế dưới 4 dạng khác nhau gồm: Dạng viên thuốc, thuốc ngâm, kem bôi, dạng tinh chất. Thông thường người bệnh trĩ sử dụng kết hợp cả 4 loại để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất, trong đó:

Dạng viên uống: Giảm tình trạng táo bón, hỗ trợ co búi trĩ và tăng cường chức năng hệ tiêu hóa.

Thuốc ngâm: Giúp diệt khuẩn, giảm sưng đau, cầm máu, ngăn ngừa viêm và cải thiện tình trạng sa búi trĩ.

Kem bôi: Giúp làm mát và làm mềm da vùng hậu môn, tăng sức bền thành mạch trực tràng, làm lành tình trạng nứt kẽ hậu môn…

Dạng tinh chất: Hỗ trợ tiêu viêm, làm lành vết nứt kẽ hậu môn, phòng ngừa viêm nhiễm.

Thành phần của An Trĩ Ngọc Linh

An Trĩ Ngọc Linh được bào chế từ các loại thảo dược:

Hoàng liên: Giúp kháng khuẩn, chống viêm

Hoàng đằng: Tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn, thông tiện

Hoàng bá: Chữa tiêu hóa kém, mộng tinh, viêm gan

Nga truật: Giúp kiện vị và kháng khuẩn.

Xuyên tâm liên: Kháng khuẩn, giảm đau, thanh lọc cơ thể.

Chỉ xác: Làm giảm sự trương lực cơ trơn của ruột, giúp co búi trĩ, thúc đẩy nhu động ruột.

Thiên lý: Thanh nhiệt, giải độc, diệt khuẩn, lợi tiểu, kích thích hình thành tế bào mới, hỗ trợ làm lành tổn thương.

Thầu dầu tía: Hỗ trợ làm co búi trĩ, cải thiện tình trạng ngứa ngáy hậu môn.

Các dược liệu trên được kết hợp với nhau theo nguyên tắc tỷ lệ riêng. Nhờ vậy, An Trĩ Ngọc Linh đảm bảo mang lại công dụng hữu hiệu cho người bệnh trĩ.

An Trĩ Ngọc Linh có tốt không?

Thuốc An Trĩ Ngọc Linh mang đến nhiều công dụng nổi bật, tiêu biểu như:

Làm co búi trĩ, cải thiện tình trạng sa búi trĩ.

Tăng độ bền cho các mao mạch ở thành mạch ở hậu môn

Hạn chế cơn đau và tổn thương khi đại tiện

Hỗ trợ cầm máu, giảm tình trạng đi ngoài ra máu

Làm mềm da vùng hậu môn, tăng khả năng tái tạo tế bào mới

Giảm viêm, tiêu sưng, chống nhiễm trùng hậu môn

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát

Trong đó, công dụng của từng loại sản phẩm trong bộ An Trĩ Ngọc Linh là khác nhau, cụ thể:

Viên uống: Được bào chế từ 12 loại dược liệu, giúp tái tạo mô cơ, giúp nâng búi trĩ, co teo “thịt thừa”. Ngoài ra, dạng viên uống còn giúp bổ sung dưỡng chất cho trực tràng, bổ tỳ, lợi vị, ngăn ngừa trĩ tái phát hiệu quả.

Tinh chất: Dạng tinh chất giúp thẩm thấu sâu, kháng khuẩn, tiêu viêm, tác động trực tiếp vào vùng tĩnh mạch bị giãn. Nhờ vậy, dạng tinh chất giúp quá trình tiêu hóa trơn tru hơn.

Bột ngâm: Dạng bột ngâm có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm, sát khuẩn, làm giảm chứng đau rát do bệnh trĩ gây ra. Ngoài ra, dạng bột ngâm còn giúp cầm máu, giảm sưng, giảm sa búi trĩ và kích thích cơ thể chữa lành vết thương nhanh.

Mỡ sinh cơ: Giúp kích thích cơ chế sinh cơ, lên da non cho người bệnh trĩ.

An Trĩ Ngọc Linh phù hợp với những ai?

Sản phẩm thích hợp dùng cho các đối tượng sau:

Bệnh nhân mắc các bệnh trĩ ngoại, trĩ nội, trĩ tổng hợp.

Những người bị táo bón có nguy cơ cao mắc bệnh trĩ do ít đi lại vận động, điều kiện làm việc ngồi nhiều, chế độ ăn uống ít rau xanh.

Những người bị đau rát và chảy máu khi đi đại tiện.

Người sau phẫu thuật trĩ

Chống chỉ định An Trĩ Ngọc Linh

Không sử dụng An Trĩ Ngọc Linh cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong thuốc. Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định sử dụng sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng

An Trĩ Ngọc Linh hiện đang được bán trên thị trường với bộ sản phẩm gồm bốn dạng: Viên uống, bột ngâm, chất bôi và tinh chất. Mỗi sản phẩm đều có những hướng dẫn sử dụng chi tiết khác nhau:

Cách dùng thuốc dạng bột ngâm: Người bệnh dùng nước sôi để hòa tan từ 2-3 gói thuốc. Để nước ấm từ 50-60 độ C thì ngâm vùng hậu môn trong khoảng 10 phút cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Tiếp tục người bệnh vệ sinh vùng hậu môn bằng khăn mềm.

Cách sử dụng viên uống: Người bệnh trĩ uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 viên sau khi ăn.

Cách sử dụng dạng tinh chất: Người bệnh trĩ dùng bông thấm tinh chất và bôi 2 lần mỗi ngày vào búi trĩ và các vùng da lân cận

Cách sử dụng mỡ sinh cơ: Dạng kem bôi mỡ sinh cơ được dùng để bôi bên ngoài hoặc dùng ống thụt hậu môn 2-3 lần mỗi ngày.

An Trĩ Ngọc Linh giá bao nhiêu tiền một hộp?

Giá bộ sản phẩm An Trĩ Ngọc Linh được bán trên thị trường dao động từ 800.000 – 1.500.000 đồng/bộ.

An Trĩ Ngọc Linh là thuốc giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh trĩ. Người bệnh cần tuân thủ theo các hướng dẫn sử dụng của bác sĩ và nhà sản xuất. Tuy nhiên, bệnh trĩ xuất phát từ nội tiết tố cơ thể, ví thế để đạt được hiệu quả cao nhất người bệnh cần kết hợp chế độ ăn uống và luyện tập khoa học mỗi ngày.

