5 Cách nhét búi trĩ vào trong và mẹo làm co búi trĩ lòi ra ngoài

Mẹo làm co búi trĩ lòi ra ngoài

Thời gian gần đây, cách nhét búi trĩ vào trong là chủ đề nhận được không ít sự quan tâm của mọi người. Nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này thực sự có tác dụng hỗ trợ tình trạng sa trĩ hiệu quả. Rốt cuộc thực hư của vấn đề trên là gì? Bạn đọc hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu nhé!

Thế nào là sa búi trĩ khỏi hậu môn

Khi các tĩnh mạch nằm bên dưới lớp niêm mạc hậu môn hay trực tràng phải chịu áp lực trong một thời gian dài, chúng có thể sẽ giãn nở và hình thành nên những búi thịt thừa ở khu vực này, đây là cách mà trĩ hình thành. Các nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này thường do chế độ dinh dưỡng thiết hụt chất xơ khiến táo bón kéo dài, do ngồi lâu ít vận động hoặc do quá trình sinh đẻ.

Bệnh thường được chia thành ba dạng là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp, trong đó tình trạng sa búi trĩ khỏi hậu môn là một biến chứng thường gặp ở trĩ nội. Nếu các búi trĩ hình thành ở niêm mạc trực tràng không được phát hiện kịp thời, chúng sẽ dần dần phát triển kích thước rồi lòi ra bên ngoài thông qua “cửa sau”. Bệnh trĩ nội khi bước vào giai đoạn 3 hoặc 4 cũng là lúc búi trĩ sa sẽ mất khả năng tự co và cần nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật.

Tình trạng sa búi trĩ có khả năng gây ra những ảnh hưởng xấu trong sinh hoạt thường ngày của người bệnh như cảm giác đau đớn khó chịu khi ngồi, chảy máu khi đại tiện hay nguy hiểm hơn là làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chính vì vậy, ngay khi phát hiện dấu hiệu đầu tiên của trĩ sa, bệnh nhân cần đi thăm khám tại các cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Cách nhét búi trĩ vào trong nhanh nhất

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn về sức khỏe có khá nhiều chủ đề liên quan đến cách nhét búi trĩ vào trong. Nhiều người thắc mắc không biết liệu biện pháp này có thực sự mang lại hiệu quả hay không? Theo các chuyên gia, việc nhét búi trĩ bị sa vào bên trong chỉ có thể áp dụng với những bệnh nhân ở mức độ nhẹ, nghĩa là búi trĩ vẫn còn khả năng tự co. Còn đối với các trường hợp nặng hơn, cách này hoàn toàn không mang lại cải thiện đáng kể nào.

Dưới đây là các bước thực hiện cách nhét búi trĩ vào trong mà bạn đọc có thể tham khảo:

Thời điểm áp dụng biện pháp nhét trĩ vào bên trong thích hợp nhất là sau khi đi đại tiện hoặc sau khi tắm. Bạn cần dùng xà phòng diệt khuẩn để vệ sinh sạch sẽ khu vực hậu môn trước đó. Bạn cũng có thể pha một chậu nước muối loãng rồi ngâm vùng trĩ sa trong đó khoảng 20 phút để đảm bảo an toàn.

Bạn không nên dùng tay không để nhét trĩ, vì phần móng tay có thể gây tổn thương cho niêm mạc cũng như việc rửa tay với xà phòng không thể diệt hoàn toàn vi khuẩn gây hại. Tốt nhất là bạn nên sử dụng găng tay y tế và dầu dừa làm chất bôi trơn.

Bạn nằm nghiêng trên giường, tách hai chân ra rồi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ khuếch đại rìa ngoài hậu môn trong khoảng 1 phút để cơ thể quen dần, Sau đó, bạn đẩy búi trĩ từ bên ngoài vào lỗ hậu, cố gắng nhét đến khi búi trĩ cách hậu môn tầm 2 đốt ngón tay.

Nhanh chóng rút ngón tay ra ngoài rồi kẹp chặt hai chân lại để tránh cho búi trĩ tiếp tục sa ra bên ngoài. Giữ nguyên tư thế trên trong khoảng thời gian 5 đến 10 phút là được. Vì dầu dừa có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nên bạn có thể không cần dùng nước ấm rửa lại.

Sau khi nhét búi trĩ, bạn có thể hoạt động như bình thường nhưng nên hạn chế ngồi.

Mẹo làm co búi trĩ lòi ra ngoài

Bên cạnh cách nhét búi trĩ vào trong, bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo tại nhà dưới đây để hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh:

Bài thuốc từ lá diếp cá: Theo y học cổ truyền, loại rau này vốn có tính mát, giúp thanh nhiệt giải độc, khử trùng, chống viêm nhiễm và tiêu thũng đặc biệt hiệu quả. Có thể nói, lá diếp cá là một trong những bài thuốc trị bệnh trĩ vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Bạn nên dùng lá diếp cá theo hai cách: Xay nhuyễn lá diếp cá với nước ấm và uống hàng ngày; nấu nước lá diếp cá cùng với chút muối tinh rồi dùng ngâm rửa búi trĩ sa trong 20 phút hàng ngày.

Sử dụng muối epsom: Muối epsom có khả năng cải thiện những triệu chứng khó chịu của bệnh như đau nhức hoặc ngứa ngáy ở hậu môn. Bên cạnh đó, loại muối này cũng giúp kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ co búi trĩ trong trường hợp bệnh nhẹ. Bạn chỉ cần pha ½ thìa cà phê muối epsom vào chậu nước ấm rồi dùng ngâm rửa vùng bị ảnh hưởng trong khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày.

Sử dụng tinh dầu vitamin E: Tinh dầu vitamin E là nguồn cung cấp dồi dào các hoạt chất chống viêm và chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng tinh dầu vitamin E trong điều trị sa trĩ có thể giúp làm dịu tình trạng ngứa ngáy, tránh nhiễm trùng và thu nhỏ kích thước búi trĩ. Bạn có thể mua vitamin E tại các tiệm thuốc, sử dụng bằng cách bôi trực tiếp vitamin E vào búi trĩ sa ra ngoài là được.

Sử dụng gel lô hội: Gel lô hội không chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng ngứa rát hay chảy máu hậu môn mà còn có khả năng thu nhỏ kích thước búi trĩ hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng gel lô hội như một chất bôi trơn hỗ trợ quá trình nhét búi trĩ vào trong. Để kết quả điều trị tốt nhất, bạn nên mua lô hội tươi tại các siêu thị và tự tách chiết phần gel lỏng tự nhiên tại nhà.

Bài viết trên dây hy vọng đã mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích xoay xung quanh chủ đề cách nhét búi trĩ vào bên trong. Để phòng tránh bệnh trĩ hiệu quả, bạn nên tăng cường bổ sung rau xanh trong bữa ăn hàng ngày, uống nhiều nước và luyện tập thể thao thường xuyên. Nếu gặp phải tình trạng táo bón kéo dài, bạn cần dành thời gian đi thăm khám để được điều trị cũng như phòng tránh nguy cơ bị trĩ sớm nhất.

Theo: THP – Cổng thông tin sức khỏe