Bị trĩ có nên tập gym không, một số môn thể thao tốt cho bệnh trĩ

“Bị trĩ có nên tập gym không?” là câu hỏi được không ít bệnh nhân quan tâm. Có nhiều ý kiến cho rằng gym là bộ môn thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, cơ bắp nên rất có lợi với người bệnh. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cường độ vận động mạnh của gym khiến tình trạng búi trĩ tệ hơn. Rốt cuộc lời giải đáp chính xác cho vấn đề này là gì? Bạn đọc hãy cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây!

Bị trĩ có nên tập gym không?

Bệnh trĩ xảy ra khi những mạch máu nằm trong niêm mạc hậu môn hay đại tràng phình to, dẫn đến việc hình thành nên những búi cơ thừa. Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng, có thể do thói quen ăn uống thiếu lành mạnh (ít rau xanh, nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ,…), do đặc thù công việc phải ngồi trong thời gian dài, do sinh con,…Bệnh không có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể đem đến cho người bệnh nhiều sự khó chịu và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường ngày.

Để chấm dứt tình trạng này nhanh nhất, bên cạnh việc dùng thuốc hay bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, nhiều người bệnh cũng tìm đến sự trợ giúp của một số môn thể thao. Tuy nhiên, vấn đề này cũng gây ra một số khó khăn nếu bệnh nhân không có đủ kiến thức cần thiết, ví dụ như nên lựa chọn môn thể thao nào hay bị trĩ có nên tập gym không?

Theo các bác sĩ, trong thực tế có một số trường hợp bệnh nhân bị trĩ cảm thấy triệu chứng nặng thêm do vận động mạnh. Ví dụ như khi nâng tạ, áp lực dồn về phía vùng chậu khiến cho những búi cơ vùng hậu môn không chịu được và sưng lên. Thế nhưng tình trạng này chỉ là tạm thời, việc vận động mạnh hoàn toàn không thể khiến kích thước của trĩ lớn hơn được.

Từ đó thấy rằng, người bệnh trĩ có thể tập gym hay bất kì môn thể thao nào, không cần hạn chế hay kiêng cữ. Các hoạt động thể chất như gym còn sở hữu rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, ví dụ như: Cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa, tăng cường cơ bắp, duy trì cân nặng hợp lý, giảm stress và giảm nguy cơ tiểu đường.

Tập gym đúng cách cho người bị bệnh trĩ

Dù tập gym được các bác sĩ khuyến khích ở người bệnh trĩ thế nhưng nếu bạn đang có ý định lựa chọn môn thể thao này, bạn cần chú ý một số điều dưới đây để đảm bảo tập gym đúng cách và có ích cho sức khỏe:

Lựa chọn mức độ luyện tập phù hợp: Luyện tập quá sức không chỉ khiến cơ thể hao tốn nhiều năng lượng mà còn có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là nên tìm đến các trung tâm tập gym chuyên nghiệp để được huấn luyện viên hướng dẫn và tư vấn về việc luyện tập.

Hạn chế thời gian nghỉ giữa các bài tập: Dù một bài tập có thể khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi nhưng việc nghỉ ngơi quá lâu không được các chuyên gia khuyến khích. Hạn chế giờ nghỉ có thể khiến hệ thống tim mạch tăng cường khả năng chịu đựng, từ đó giúp tuần hoàn máu và việc cung cấp oxy cho cơ thể trở nên hoàn thiện hơn.

Lựa chọn bài tập thích hợp: Có một số dạng bài tập của gym, ví dụ như nâng tạ hay gập bụng, có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng hậu môn. Điều này sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau đớn hoặc búi trĩ bị sưng lên do áp lực quá lớn. Chính vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến của huấn luyện viên và lựa chọn các bài tập phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe.

Một số môn thể thao tốt cho bệnh trĩ

Các bài tập cardio: Cardio, hay còn gọi là cardiovascular là những bài tập giúp cải thiện hệ thống tim mạch. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cardio có thể giúp chống lại chứng viêm sưng, thúc đẩy tuần hoàn máu, rất tốt cho bệnh nhân bị trĩ. Bên cạnh đó, các dạng bài tập này còn có thể thúc đẩy não bộ sản sinh ra endorphin, một chất truyền dẫn làm giảm cảm giác đau và căng thẳng. Ví dụ về cardio: Đi bộ, chạy bộ, bơi lội, khiêu vũ,…

Yoga: Yoga là bộ môn thể thao xuất xứ từ Ấn Độ với nguyên lý chính là điều hòa nhịp thể và cân bằng năng lượng. Người bệnh trĩ khi tập yoga không chỉ được cải thiện về mặt thể chất, ví dụ như săn chắc cơ bắp và dẻo dai hơn, mà còn được thư giãn và thả lỏng về tâm lý. Rất nhiều các chuyên gia cũng lựa chọn yoga là môn thể thao thích hợp với mọi người, không kể tuổi tác hay giới tính.

Kegels: Kegels là một trong những động tác tác động nhiều nhất đến các cơ vùng chậu cũng như hệ thống tiêu hóa của cơ thể. Kegels còn đơn giản, dễ luyện tập và không hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà. Giống như yoga, điều quan trọng nhất trong kegels là nhịp thở. Vì vậy, nếu lựa chọn kegels để luyện tập, người bệnh trĩ cần thực hiện quy trình hô hấp đúng theo hướng dẫn của chuyên gia.

Bị trĩ tập thể dục nên lưu ý gì?

Người bị bệnh trĩ trong quá trình vận động thể chất cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

Không co giãn cơ: Tránh các bài tập làm căng cơ ở vùng lưng và bụng, vì điều này có thể khiến búi trĩ bị sưng cũng như đem lại cảm giác khó chịu vùng hậu môn. Các bài tập có động tác ngồi xổm cũng được khuyến cáo với bệnh nhân trĩ.

Thận trọng khi bị đau: Dù bạn lựa chọn môn thể thao nào, điều quan trọng nhất là bạn nên chú ý đến cảm giác của cơ thể. Nếu việc luyện tập khiến búi trĩ sưng đau, bạn cần tìm kiếm sự trợ giúp từ huấn luyện viên và bác sĩ điều trị sớm nhất. Bên cạnh đó, hãy thử lựa chọn các bộ môn khiến cơ thể thoải mái và không phải chịu nhiều áp lực.

Chế độ dinh dưỡng và chất lỏng: Kết quả của việc luyện tập phụ thuộc một phần vào chế độ ăn kiêng cũng như bổ sung đầy đủ chất lỏng mỗi ngày. Ở người bệnh trĩ, điều này còn quan trọng hơn vì thực phẩm đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Theo các chuyên gia, bạn nên uống nước trước khi tập khoảng 10 phút, bổ sung trái cây trong giờ nghỉ và nhớ bù khoáng cùng chất điện giải sau khi luyện tập để đảm bảo sức khỏe.

Trên đây là toàn bộ những giải đáp của bài viết liên quan đến chủ đề “Bị trĩ có nên tập gym?”. Vận động là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là với những ai đang gặp vấn đề với sức khỏe. Vì vậy, bạn đừng ngần ngại bỏ ra 30 phút mỗi ngày luyện tập thể dục thể thao, vừa tốt cho thể chất vừa lợi cho tâm lý!

Theo: THP – Cổng thông tin sức khỏe