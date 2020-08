Thuốc thận an plus giá bao nhiêu và mua ở đâu mới 2020

Lưu ý khi sử dụng Thận An Plus

Thận An Plus mua ở đâu?

Thuốc thận An Plus giá bao nhiêu tiền?

Cách sử dụng Thận An Plus

Thận An Plus có tốt không?

Đối tượng sử dụng Thận An Plus

Thận An Plus có tác dụng gì?

Thận An Plus của công ty nào?

“Thận An Plus – Hết tiểu nhiều lần, bội phần thận khỏe” là slogan quảng cáo của sản phẩm Thận An Plus. Thực chất công dụng của sản phẩm này như thế nào? Cách dùng và giá cả ra sao? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Thận An Plus của công ty nào?

Thận An Plus được Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanofrance nghiên cứu và sản xuất theo dây chuyền tân tiến, hiện đại. Sản phẩm được đăng ký thuộc nhóm thực phẩm chức năng và phụ liệu hỗ trợ điều trị.

Thận An Plus được bào chế ở dạng viên nén, có màu nâu nhạt, mỗi vỉ gồm 10 viên. Sản phẩm được đựng trong bao bì bằng giấy, bao bì màu trắng pha đỏ, có tên thương hiệu và tem chống hàng giả tại chỗ mở hộp.

Thận An Plus có tác dụng gì?

Thận An Plus được bào chế từ các loại dược liệu thiên nhiên, là loại thực phẩm chức năng có công dụng trong việc hỗ trợ điều trị các chứng tiểu đêm, bồi bổ thận hiệu quả. Cụ thể, nhà sản xuất đưa ra những tác dụng cụ thể của Thận An Plus như sau:

Hỗ trợ cải thiện các chức năng của thận

Bồi bổ thận tốt, mạnh gân cốt

Hỗ trợ điều trị tình trạng đi tiểu nhiều (trên 8 lần/ngày) và chứng tiểu đêm thường xuyên

Điều trị triệu chứng đau mỏi phần ngang thắt lưng (đây là một trong những bộ phận ảnh hưởng đến chất lượng tình dục)

Có được tác dụng này theo nhà sản xuất là nhờ hàm lượng hoạt chất có trong 8 loại thảo dược quý được sử dụng bào chế sản phẩm. Trong đó bao gồm:

120mg Đại táo: Có tác dụng tốt trong bồi bổ thận, bổ khí, giúp người bệnh ăn ngon, ngủ ngon

300mg Đẳng sâm: Tăng cường tuần hoàn và lưu thông khí huyết đến dương vật. Ngoài ra, sử dụng thảo dược còn có công dụng bồi bổ cơ thể, điều trị tốt cho chứng suy thận, thận hư, thận yếu.

120mg Phục thần: Bổ tỳ, lợi tiểu, điều trị các chứng mộng tinh, xuất tinh sớm. Thảo dược giúp giảm căng thẳng thần kinh, đặc biệt hồi phục vết thương, tình trạng suy nhược cơ thể nhanh chóng.

300mg Khiến thực: Ngoài công dụng bổ thận tráng dương, Khiến thực của công dụng hiệu quả trong điều trị chứng xuất tinh sớm ở nam giới. Các chứng tiểu đêm và tiểu tiện không tự chủ cũng được đẩy lùi nhờ thảo dược này.

120mg Phong thạch hộc: Thảo dược tác động trực tiếp vào bàng quang và điều trị các chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần hiệu quả.

200mg Ích trí nhân: Tác động phục hồi tổn thương bàng quang, từ đó, các chứng rối loạn tiểu tiện sẽ được đẩy lùi. Loại thảo dược này cũng bồi bổ thận rất tốt.

150mg Tang phiêu diêu: Các chứng đái són, đái rắt, di tinh, mộng tinh,… điều trị bằng Tang phiêu diêu mang lại hiệu quả tích cực.

20mg Bán chi liên: Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kiểm soát tiểu tiện và giảm đau lưng hiệu quả

Đối tượng sử dụng Thận An Plus

Thận An Plus sử dụng được cho cả nam giới và nữ giới mắc phải những trường hợp sau đây:

Người mắc phải các triệu chứng suy giảm chức năng thận

Người đi tiểu nhiều lần cả ngày và đêm, tình trạng này thường kéo dài trong một khoảng thời gian cố định trong ngày

Người mắc bệnh viêm đường tiết niệu

Người mắc phải triệu chứng tiểu buốt

Người thường xuyên gặp phải tình trạng đau lưng, mỏi gối có liên quan đến thận

Thận An Plus có tốt không?

Với các thành phần thảo dược được liệt kê phía trên, có thể khẳng định Thận An Plus an toàn, lành tính với người bệnh khi sử dụng đúng liều lượng quy định.

Bên cạnh việc bồi bổ thận, hỗ trợ điều trị các chứng tiểu tiện không kiểm soát, loại thực phẩm này cũng giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho người bệnh.

Sản phẩm có thể được sử dụng cùng các thuốc Tây y, Đông y khác trong điều trị để nhanh chóng đẩy lùi triệu chứng bệnh. Trong một vài trường hợp, người bệnh cần phải tìm hiểu về tình trạng bệnh của bản thân để lựa chọn điều trị chính xác vì Thận An Plus chỉ là thực phẩm chức năng, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cách sử dụng Thận An Plus

Được bào chế dưới dạng viên nén nên người dùng chỉ cần uống trực tiếp cùng với nước sôi để nguội hoặc nước ấm. Bạn nên uống sản phẩm 30 phút trước khi ăn hoặc trước khi đi ngủ để cơ thể có thể hấp thụ toàn bộ lượng dưỡng chất có trong sản phẩm. Liều dùng được chỉ định của Thận An Plus cụ thể như sau:

Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi: Sử dụng 2 viên cho một lần uống. 1 ngày sử dụng 1 lần trước bữa ăn chính.

Đối với người từ 15 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 lần.

Thuốc thận An Plus giá bao nhiêu tiền?

Bạn có thể tìm mua Thận An Plus với giá dao động trong khoảng 160.000 VNĐ cho hộp 2 vỉ/20 viên. Với hộp gồm 10 vỉ/ 100 viên, bạn phải chi trả khoảng 800.000 VNĐ. Giá cả có thể thay đổi thay từng khu vực, vùng miền và theo thời gian.

Thận An Plus mua ở đâu?

Thận An Plus được bán phổ biến tại các hiệu thuốc Tây y trên toàn quốc. Bạn cũng có thể tìm mua sản phẩm trên trang web chính thức của nhà phân phối hoặc qua các trang bán hàng lớn như Shopee, Lazada… để đảm bảo chất lượng và giá cả.

Lưu ý khi sử dụng Thận An Plus

Với các đối tượng trẻ em dưới 15 tuổi, bạn phải có chỉ định của bác sĩ trước khi sử dụng

Không lạm dụng thực phẩm chức năng tránh gây ra các tác dụng ngoài ý muốn

Khi cơ thể gặp phải những biểu hiện bất thường, bạn cần dừng thuốc và báo cho bác sĩ

Không sử dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá,… trong quá trình điều trị

Kiên trì sử dụng thuốc để có hiệu quả điều trị tốt nhất, tránh tình trạng bỏ dở ảnh hưởng đến quá trình điều trị

Không để thuốc ở nơi ẩm ướt, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

Hiệu quả sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa của người dùng

Tích cực vận động, thể dục thể thao để tăng cường hiệu quả điều trị

Trên đây là toàn bộ thông tin về thực phẩm chức năng Thận An Plus. Qua bài viết hay vọng bạn cũng cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích về sản phẩm này. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công!