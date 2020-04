Viêm họng tiếng anh là gì ? Hình ảnh nguyên nhân và cách chữa

Viêm họng là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên nơi xảy ra sưng cổ họng. Đây là tình trạng bệnh nhẹ và có thể chữa khỏi mà không cần điều trị y tế. Tuy nhiên nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn trong 3-4 ngày thì hãy đi khám ngay. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa đau họng.

Viêm họng tiếng Anh là gì?

Bệnh viêm họng tiếng Anh là Pharyngitis trong đó Pharynx có nghĩa là họng và pharyngitis chỉ tình trạng họng bị viêm. Đối với các bạn muốn tìm tài liệu tiếng Anh về căn bệnh này có thể search từ Pharyngitis.

Ngoài ra trong tiếng Anh còn có từ Sore throat cũng được sử dụng rất phổ biến. Cụ thể, sore có nghĩa là đau do tổn thương, lở loét còn throat có nghĩa là hòng. Cụm từ này chỉ tình trạng họng bị đau do niêm mạc họng bị tổn thương (thường là do viêm)

Hình ảnh viêm họng

Hầu họng có nhiều cơ chế bảo vệ khác nhau, chẳng hạn như bao phủ sự tiết chất nhầy được sản xuất bởi các tuyến của cùng một niêm mạc, sự sắp xếp ở cả hai bên của thành bên của vòm họng của amidan vòm họng chứa mô bạch huyết nổi bật cấu trúc hình thành kháng thể.

Thông qua hình ảnh viêm họng có thể thấy niêm mạc và hầu họng bị viêm. Niêm mạc họng đỏ, nổi nhiều mao mạch máu. Đối với bệnh viêm họng mãn tính xuất tiết thì thành sau họng có tăng tiết nhầy. Tình trạng quá phát thì niêm mạc họng có màu đỏ và dày lên.

Viêm họng là gì?

Thuật ngữ viêm họng mô tả tình trạng viêm cấp tính hoặc mãn tính của niêm mạc họng. Bệnh nhân thường thấy đau rát ở cổ họng, nhất là khi nuốt. Bệnh có thể tự khỏi sau 1 tuần mà không cần điều trị và không để lại di chứng về sau.

Đau họng là biểu hiện viêm họng dễ nhận thấy nhất của bệnh, nó khiến bạn cảm thấy cổ họng bị khô, nóng rát, khó nuốt nên việc ăn uống, nói gặp khó khăn.

Bệnh viêm họng cấp tính thường là virus hoặc vi khuẩn, hiếm gặp hơn là nấm và không có vi sinh vật gây bệnh được xác định trong tối đa 30% trường hợp. Hầu hết các viêm họng cấp tính xảy ra trong những tháng lạnh, đó là vào mùa bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, trong đó lây nhiễm phổ biến giữa các thành viên trong gia đình.

Viêm họng mãn tính chỉ tình trạng viêm, kích thích hoặc dị ứng ở hầu họng kéo dài theo thời gian. Bệnh thường không có nguyên nhân nhiễm trùng mà do một loạt các yếu tố nguyên nhân như: tiếp xúc với chất ô nhiễm, thở bằng miệng, lạm dụng rượu bia, thuốc lá…

Viêm họng là tình trạng phổ biến có thể gặp cả ở người lớn và trẻ em. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh xảy ra vào mùa đông và đầu mùa xuân tương ứng với thời gian cao điểm hoạt động của vi khuẩn và virus đường hô hấp.

Nguyên nhân viêm họng

Nguyên nhân chủ yếu gây viêm họng, đau họng là do vi khuẩn, virus (chiếm 50-80%).

Các loại virus gây viêm cổ họng bao gồm: rhovirus, cúm, adenovirus, coronavirus và parainfluenza. Các mầm bệnh virus ít phổ biến hơn bao gồm herpes, virus Epstein-Barr, virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và coxsackievirus.

Các trường hợp nghiêm trọng hơn có xu hướng là vi khuẩn và có thể phát triển sau khi bị nhiễm virus ban đầu.

Vi khuẩn gây viêm họng phổ biến nhất là liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A (chiếm 5-36% các trường hợp cấp tính). Các nguyên nhân vi khuẩn khác bao gồm streptococci nhóm B & C, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilusenzae, Candida, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae.

Một số nguyên nhân gây viêm họng khác bao gồm:

Dị ứng: nhiều người bị dị ứng với lông thú, bụi bẩn, phấn hoa, gia vị, nấm…có thể gây đau họng

Không khí trong phòng ở quá nóng, ẩm thấp nếu hít thở thường xuyên, nhất là khi hít thở bằng miệng sẽ có nguy cơ dẫn đến viêm, đau họng.

Tiếp xúc với các chất kích thích như: khói thuốc lá, rượu bia, cà phê, thức ăn cay nóng.

Cơ cổ họng bị căng do hò hét, nói nhiều, nói to, hát… trong thời gian dài

Do trào ngược dạ dày thực quản. Đây là bệnh đặc trưng bởi triệu chứng ợ nóng. Khi axit dạ dày trào ngược lên thực quản, cổ họng sẽ kích thích niêm mạc họng gây viêm họng.

Do nhiễm HIV. Người bị suy giảm hệ miễn dịch thường dễ dàng bị đau họng mãn tính hoặc tái phát nhiều lần do nhiễm trùng

Do xuất hiện khối u: Các khối u ở cổ họng, thanh quản, lưỡi có thể là nguyên nhân gây viêm họng với các biểu hiện khàn giọng, khó nuốt, cảm giác vướng.

Triệu chứng viêm họng

Các biểu hiện lâm sàng thường gặp bao gồm:

Sốt

Xuất tiết amidan

Đau nhức đầu

Đau mỏi khắp người

Da bị phát ban

Ở cổ bị sưng hạch bạch huyết

Đau họng

Đau tai

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây viêm là vi khuẩn hay virus mà có các biểu hiện khác nhau.

Dấu hiệu viêm họng do virus bao gồm:

Ho

Chảy nước mũi

Viêm kết mạc

Đau đầu

Phát ban da

Virus Epstein-Barr, còn được gọi là bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, có thể gây đau đầu, sốt, phì đại amidan, lymphocytosis, lymphocytes không điển hình.

Nếu phát ban morbilliform phát triển sau amoxicillin đối với streptococci beta A tan huyết nhóm A, người ta nên nghi ngờ virus Epstein-Barr.

Biểu hiện viêm họng do liên cầu khuẩn nhóm A thường có khởi phát cấp tính, thiếu các dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus như ho hoặc chảy nước mũi và có liên quan đến sốt, xuất tiết amidan.

Các triệu chứng đau họng nguyên nhân do mononucleosis bao gồm:

Hạch bạch huyết bị sưng ở cổ và dưới nướu

Amidan bị sưng

Đau đầu

Cảm giác ăn không ngon miệng

Lá lách bị sưng

Gan to

Vi khuẩn và vi rút có thể gây ra sự xâm nhập trực tiếp vào niêm mạc họng. Một số loại vi-rút như rhovirus có thể gây kích ứng thứ phát cho dịch tiết mũi. Trong hầu hết các trường hợp, có một sự xâm lấn cục bộ của niêm mạc họng cũng dẫn đến sự bài tiết và phù nề quá mức.

Nếu bị viêm họng kéo dài lâu ngày không khỏi thì có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm bao gồm:

Viêm xoang

Viêm xương chũm

Viêm tai giữa

Viêm cầu thận sau liên cầu

Viêm nắp thanh quản

Hội chứng sốc độc

Viêm khớp phản ứng sau liên cầu khuẩn, một căn bệnh gây viêm ở khớp.

Chẩn đoán viêm họng

Để phát hiện bị viêm họng, bác sĩ chuyên khoa thực hiện hai thủ tục:

Đầu tiên, một dụng cụ được sử dụng để kiểm tra tình trạng của cổ họng, ngoài tai và lỗ mũi. Ngoài ra, cổ sẽ được sờ nắn để kiểm tra tình trạng viêm của các hạch bạch huyết và bác sĩ chuyên khoa sẽ lắng nghe nhịp thở của bệnh nhân bằng ống nghe.

Thứ hai, một mẫu hầu họng sẽ được lấy trong đó chuyên gia chà một miếng gạc vô trùng hoặc dính ở phía sau cổ họng để lấy mẫu dịch tiết. Mẫu này sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm để phát hiện xem nguyên nhân gây viêm họng là do liên cầu khuẩn.

Cách chữa viêm họng

Điều trị theo Tây y

Thuốc kháng sinh điều trị viêm họng thường được sử dụng cho những nguyên nhân do liên cầu khuẩn nhóm A-beta tán huyết. Thuốc kháng sinh có thể rút ngắn thời gian của các triệu chứng từ 16 đến 24 giờ và ngăn ngừa sốt thấp khớp.

Thuốc kháng sinh chỉ nên được sử dụng cho bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn huyết tán huyết nhóm A, đặc biệt nếu bệnh nhân là trẻ em, dựa trên nuôi cấy dương tính hoặc xét nghiệm phát hiện kháng nguyên nhanh.

Các lựa chọn điều trị viêm họng do liên cầu khuẩn nhóm A tán huyết beta bao gồm điều trị bằng đường uống với penicillin V hoặc amoxicillin đường uống. Cephalosporin, macrolide và clindamycin cũng có thể được sử dụng.

Penicillin tiêm bắp cũng là một lựa chọn điều trị. Kháng thuốc có thể phát triển trong quá trình điều trị bằng azithromycin và clarithromycin và nó không được coi là kháng sinh hàng đầu cho chỉ định này. Bệnh không còn truyền nhiễm sau 24 giờ dùng kháng sinh.

Các corticosteroid liều đơn như dexamethasone có thể được dùng để giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, mặc dù bằng chứng cho phương pháp này còn hạn chế.

Điều trị triệu chứng viêm họng bằng thuốc súc miệng và acetaminophen hoặc thuốc chống viêm không steroid nên được khuyến cáo. Hãy thận trọng trong tình trạng mất nước nghiêm trọng. Đối với bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng, khuyến cáo không luyện tập thể dục thể thao nặng trong 6 đến 8 tuần do nguy cơ vỡ lá lách.

Cách chữa viêm họng dân gian

Ngoài cách điều trị viêm họng theo Tây y thì đối với những trường hợp nhẹ hoàn toàn có thể sử dụng các cách chữa tự nhiên tại nhà. Ưu điểm của các mẹo này là an toàn, sử dụng các thảo dược từ tự nhiên nên không để lại các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Uống đồ uống ấm nóng

Thói quen uống đồ uống lạnh không tốt cho cổ họng, có thể gây viêm họng. Tốt nhất là người bệnh nên uống đồ uống nóng như trà chanh mật ong để ngăn ngừa mất nước và chăm sóc cổ họng

Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng bằng nước muối là một trong những cách giảm các cơn đau thắt ngực và phần trên của cổ họng do viêm. Cho nửa muỗng cà phê muối và cốc nước ấm, khuấy đều và súc miệng nhiều lần trong ngày (không được nuốt)

Bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin A

Cà rốt, rau diếp xoăn, củ cải, rau bina, bí ngô là những loại rau giàu vitamin A. Vitamin A có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và có thể điều trị, ngăn ngừa các bệnh về ho ohaaps như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản.

Tránh môi trường khô

Bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm để cung cấp thêm độ ẩm cho không gian, nhất là khi sử dụng điều hòa nhiệt độ. Ngoài ra cũng nên bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên bằng cách uống nhiều nước, nước canh, nước ép trái cây để tránh mất nước.

Sữa với mật ong và nghệ

Một cách chữa viêm họng tại nhà được nhiều người áp dụng là uống 1 ly sữa pha với mật ong và tinh bột nghệ. Mật ong và nghệ có tác dụng kháng viêm, sát khuẩn rất tốt nên có tác dụng tiêu diệt các tác nhân gây đau họng.

Không hút thuốc lá

Khói thuốc lá liên tục tấn công cổ họng và làm giảm khả năng bảo vệ của niêm mạc họng. Cố gắng không hút thuốc và không tiếp xúc với không gian có nhiều khói hoặc nơi có chất lượng không khí xấu.

Mẹo trị viêm họng bằng tỏi

Trong tỏi có chứa một số thành phần như Allicin, Liallyl Sulfide, Ajoene có tác dụng tốt đối với hệ hô hấp, giúp diệt khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa. Bạn có thể đập dập vài nhánh tỏi, trộn với mật ong rồi mang đi hấp cách thủy trong 20 phút

Khi sử dụng, ăn cả tỏi và mật ong mỗi ngày 3 lần. Sử dụng trước bữa ăn 15 phút trong khoảng 10 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cách phòng tránh viêm họng

Để ngăn ngừa bệnh này, bạn nên nghỉ ngơi hoặc uống nhiều nước để giữ ẩm cho cổ họng và ngăn ngừa mất nước.

Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn hoặc sau khi hắt hơi và ho.

Tránh dùng chung thức ăn, ly hoặc đũa thìa.

Sử dụng chất khử trùng tay có cồn thay thế cho việc rửa tay khi không có xà phòng và nước.

Tránh tiếp xúc với những người đang bị viêm họng.

Giữ ấm cho cơ thể vào những ngày thời tiết lạnh, chuyển mùa

Vệ sinh đường hô hấp sạch sẽ, đánh răng trước và sau khi ngủ dậy. Súc họng bằng nước muối và nên tắm bằng nước ấm trong phòng kín gió. Khi tắm xong phải lau khô người.

Giữ không gian sống thoáng mát, sạch sẽ, duy trì độ ẩm phù hợp

Chú ý chế độ ăn uống cần bổ sung thêm nhiều rau xanh, trái cây để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus.

Nếu nhận thấy các dấu hiệu của bệnh cần đi khám để có hướng điều trị phù hợp, tránh để lâu bệnh tiến triển thành dạng mãn tính rất khó chữa và ảnh hưởng đến sức khỏe

Như vậy có thể thấy viêm họng là tình trạng phổ biến có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn. Bệnh có nguyên nhân chủ yếu do vi khuẩn, virus gây nên các triệu chứng như đau họng, sốt, ho. Bạn nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.